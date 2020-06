La mascherina diventa opera d'arte, online la mostra '#lifeviralart'

Si intitola '#lifeviralart', la prima mostra virale online in cui le mascherine diventano opere d’arte per celebrare la vita e uniscono l’Italia attraverso le molteplici azioni di raccolta fondi a favore degli ospedali italiani per l’emergenza coronavirus.

L'intento - spiegano gli ideatori - "è utilizzare l’arte come momento di svago per attraversare la fase d’isolamento, necessario a limitare il contagio, con una proposta di condivisione pubblica. Ha inoltre lo scopo di promuovere le varie azioni di raccolta fondi a sostegno degli Ospedali italiani in un atto di solidarietà che unisce l’Italia". In particolare "si avrà la possibilità di fare una donazione per il nuovo centro di terapia intensiva, sorto in tempi record, il Columbus Covid -2 Hospital Regionale della Fondazione Policlinico Gemelli, con 59 posti letto di terapia intensiva e 80 posti letto singoli, oppure sostenere una specifica campagna di raccolta fondi già in atto a favore degli ospedali sul territorio nazionale per dotarsi di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19".

La protagonista della campagna è la mascherina, simbolo di protezione, che può essere associata al pericolo e alla paura dell’altro, visto come un untore, e che invece si trasforma in un modo giocoso per celebrare la vita in tutte le sue forme. Le foto della mostra sono visibili sugli account Istagram e Facebbook di Lifeviralart.

L’iniziativa di arte virale, alla quale hanno già aderito diversi artisti da ogni regione italiana, residenti all’estero o stranieri, è estesa a tutti i cittadini, famiglie, bambini e il popolo della rete potrà votare la sua preferita sui canali social. Le mascherine sono un bene essenziale e prezioso in questo momento, per questo l’idea è di utilizzare le mascherine a norma per proteggerci e di stimolare la creazione di una mascherina artistica - che avrà solo una funzione ludica e decorativa e non sostitutiva- utilizzando materiali di uso comune come carta o stoffa che si trovano in casa o di produrre un’immagine, in linea con il tema, sulla quale porre un messaggio personale. La mascherina diventa quindi un mezzo per esorcizzare questa difficile fase storica e creare uno spirito di unione grazie all’arte.

"L’azione si svolge in 5 mosse: crea la tua mascherina artistica; indossala e postala sulla tua pagina FB e IG con l’hashtag #lifeviralart; invia il post o la foto via email all’indirizzo life.viralart@gmail.com, con autorizzazione al trattamento dei dati personali e a pubblicare l'immagine (in caso di minori occorre il consenso di entrambi i genitori); attendi la risposta via mail dal TeamLife per vederla pubblicata sui canali ufficiali FB e IG di Life viralart; fai una donazione a offerta libera sugli appositi siti (https://www.gofundme.com/f/sostieni-il-columbus-covid2-hospital oppure a un ospedale a tua scelta presente su territorio nazionale andando su https://italianonprofit.it/donazioni-coronavirus/).

Le donazioni serviranno anche per l’acquisto da parte degli ospedali di volumi significativi di presidi di protezione individuale per medici e infermieri quali mascherine chirurgiche, mascherine filtranti FFP2 e FFP3, tute Tyvek, occhiali di sicurezza e sistemi di ventilazione.

"#lifeviralart ha varie aspirazioni: costituire un momento di riflessione e sensibilizzazione sulle buone pratiche da rispettare in questi casi, come l’uso dei dpi (dispositivi di protezione individuale), lavarsi le mani, mantenere la giusta distanza di sicurezza, stare a casa per proteggere noi stessi e gli altri, in un’ottica di responsabilità sociale ed etica", concludono gli ideatori.