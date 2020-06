Lo dice anche Dylan Dog: "Restate a casa, giuda ballerino!"

In questi giorni complessi siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per contribuire alla limitazione del contagio. E anche Dylan Dog sceglie di lanciare un messaggio: "Restate a casa! Non solo per proteggere voi stessi, ma soprattutto per proteggere gli altri. Restate a casa, giuda ballerino".

La tavola, disegnata da Sergio Gerasi, è stata sceneggiata da Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog, che in un video su youtube sceglie anche lui d mandare un messaggio ai lettori: "Io sono in casa, fatelo anche voi. Ognuno deve fare la propria parte e ricordate che potremmo essere infetti e quindi spargere il contagio anche se siamo senza sintomi" dice Sclavi, ringraziando tutto il lavoro che il personale sanitario sta portando avanti: a loro "un grosso grazie".