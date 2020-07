Coronavirus, sospeso il Festival dei 2 Mondi di Spoleto

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Festival dei 2 Mondi di Spoleto ha deciso, "all'unanimità, in considerazione della gravissima emergenza sanitaria n atto", di sospendere la 63ma edizione del Festival, che era in programma dal 26 giugno al 12 luglio. Lo rende noto il sito del comune che, in una nota, fa sapere che "si è deciso di riservare le determinazioni sulla fissazione del programma e sulle date da individuare nel 2020 per lo svolgimento della manifestazione ad una riunione successiva che sarà comunque tenuta a breve".