Salone del libro, edizione on line dal 14 al 17 maggio

Rinviato a causa dell’emergenza Covid 19, il Salone del Libro di Torino in attesa di tornare nella veste abituale, in autunno o non appena possibile, dal 14 al 17 maggio sarà on line con un’edizione straordinaria della manifestazione dedicata alle vittime del virus, ai loro parenti, al personale medico e paramedico.

Per quattro giorni sul sito del Salone e sui canali social (Facebook, Instagram, Twitter) sarà possibile seguire un ricco programma di eventi in live streaming e interagire con gli ospiti nazionali e internazionali che hanno risposto all’appello lanciato dal gruppo di lavoro del Salone. Ad aprire l’edizione ‘vitusle’, giovedi’ prossimo una lezione di Alessandro Barbero in collegamento dalla Mole Antonelliana di Torino.

Tra i tanti ospiti Amitav Ghosh e i ragazzi di Fridays For Future, David Quammen, André Aciman, Javier Cercas, Annie Ernaux, Salman Rushdie, Alessandro Baricco, Samantha Cristoforetti, Jovanotti, Vinicio Capossela, Zerocalcare, Roberto Saviano, Paolo Rumiz,Paolo Giordano, Francesco Fabrizio Gifuni e Linus.