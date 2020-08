All'Accademia delle Belle Arti di Frosinone arriva il giorno della laurea

Il giorno della laurea è arrivato per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, in una sessione che in pochi dimenticheranno perché quella delle discussioni a distanza. Senza abbracci, senza bacio accademico, senza strette di mano, senza brindisi tutti insieme, con i bicchieri di carta che in quel giorno sembrano del cristallo più pregiato.

Eppure sono ugualmente belle, emozionanti. Ugualmente ricche di quel sentimento che pervade ognuno dei protagonisti in un giorno come questo. Di arrivo e ripartenza insieme. Di conclusione di un ciclo di studi e avvio di quello della vita, che per gli studenti dell’Accademia vuol dire immergersi nel mondo dell’arte. In tutte le sue sfaccettature e meraviglie.

Sono stati mesi complicati, con l’Accademia che ha però risposto immediatamente alle esigenze degli studenti. La didattica a distanza è stata avviata portando a risultati importanti, pur nella consapevolezza che il contatto umano resta fondamentale. Quando l’emergenza Covid-19 sarà terminata si potrà tornare a calcare i corridoi dell’antico Palazzo Tiravanti e delle altre sedi dell’Accademia. Per il momento lo studio va avanti in questa maniera, grazie all’enorme lavoro portato avanti dal personale docente, tecnico e amministrativo, sotto la supervisione del presidente Ennio De Vellis e della direttrice Loredana Rea, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto in questi mesi difficili.

Di questo particolare momento resta il sorriso dei giovani laureati, carico di felicità e di aspettative per un futuro che possono conquistare grazie a quanto appreso in questi anni di studio in termini didattici, di esperienza ma anche sotto il profilo umano, nelle aule dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone.