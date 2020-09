Il coach dei campioni Maric racconta in un libro il potere del respiro

Esce domani mercoledì 4 giugno 'Il potere antistress del respiro'. Il metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensioni e stanchezza'. Edito da Vallardi, il nuovo libro dello scienziato Mike Maric, medico e coach di atleti medagliati olimpici come Filippo Magnini, Igor Cassina, Sara Cardin e team come il Settebello spiega come la potenza del respiro possa essere fondamentale per combattere stress, ansia e migliorare le prestazioni fisiche e mentali.

La prefazione del libro è dell’amico Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, ideatore del Metodo Ongaro per l'alta prestazione e la crescita personale.Le conseguenze dello stress cronico sulla salute sono note: danni al sistema immunitario, ipertensione, infertilità, depressione. Per combatterlo, sempre più esperti concordano sui vantaggi di un approccio dolce e non farmacologico. Uno degli strumenti più potenti per attivare la nostra capacità di autoguarigione è anche il più sottovalutato: il respiro.

Mike Maric, campione mondiale di apnea, ha sperimentato su se stesso e sugli atleti con cui lavora un metodo innovativo per combattere il sovraffaticamento, la tensione e l’ansia attraverso tecniche di respirazione per tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Partendo dal gesto più naturale, questo libro ci insegna a intraprendere un percorso che ci riconnetta con le nostre risorse migliori per raggiungere gli obiettivi che contano. Usare al meglio i nostri polmoni può cambiarci la vita.

"Che si tratti di stress da lavoro o meno, per rispondere alla mancanza di gratificazione personale, al senso di frustrazione e insoddisfazione, all’apatia e al disagio psicofisico, si ricorre a compensazioni che minano la salute. Fumo, sedentarietà, dieta (o, meglio: non dieta) e alcol - dice Mike Maric - sono i fattori principali che oggi ci fanno ammalare. Giovani che non fanno sport, adulti che si ammalano, tutti siamo immersi in un vortice di vita che ci lascia senza respiro e mettiamo a rischio il nostro bene più prezioso, che è e rimane la salute” afferma Mike Maric.

Il libro si basa su 4 aree del benessere che sono alla base del metodo di Maric: 'Breathness', la gestione del respiro per ritrovare la nostra forza; 'Mindness',il lavoro mentale come pratica di rigenerazione; 'Foodness', la corretta alimentazione amica di corpo e mente; 'Bewaterness', l’attività fisica, nell’acqua e sulla terra.

Secondo Maric, curare lo stress senza farmaci è possibile. Il miglior rimedio è nel nostro corpo: questo libro, unisce la scienza più aggiornata con l’esperienza diretta, ci mostra come riprendere in mano la nostra vita. Consigli, suggerimenti, esercizi, ricette per sconfiggere l’ansia e la fatica e rinascere nel corpo e nella mente. Maric devolverà parte del ricavato delle vendite di questo volume alla ricerca scientifica sulle patologie legate al respiro.

Mike Maric, nato a Milano da famiglia istriana, dedica la sua vita a due grandi passioni: la scienza e l’apnea. Medico specialista e docente all’Università di Pavia, nel 2004 è campione mondiale di apnea. A seguito di una profonda crisi personale dovuta alla perdita di un caro amico e collega abbandona l’attività agonistica per intraprendere un percorso incentrato sul respiro, in cui il punto di vista scientifico si intreccia con una più ampia riflessione e una serie di pratiche sperimentali.

Inizia così la carriera di allenatore nonché coach con l’intento di migliorare le performance partendo dalla respirazione, diventando il riferimento per atleti e team di livello internazionale tra cui Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Igor Cassina, il Settebello e tanti altri ancora. Tiene corsi e seminari rivolti a tutti, dai bambini agli anziani, incentrati su quelle che chiama le 3R: Respirare, Rilassarsi, Ritrovarsi. Con Vallardi ha pubblicato 'La scienza del respiro', vincitore del 1° premio Sezione Tecnica del Concorso Letterario Coni 2018.