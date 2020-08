Stephen King annuncia Later, il suo 53esimo romanzo

(Fotogramma)

Si intitola "Later" il 53esimo romanzo di Stephen King: è lo stesso re dell'horror all'americana ad annunciare sul suo blog il nuovo libro che unirà "crimine e suspence", la cui uscita è prevista negli Usa per il 2 marzo 2021. La trama seguirà le vicende di un ragazzino, Jamie Conklin, figlio di un'avvenente madre single in difficoltà, che sogna solo un'adolescenza normale. Ma Jamie non è un adolescente normale: è nato con un'abilità innaturale, che la madre vuole che resti segreta. Jamie può vedere ciò che nessun altro può vedere e imparare ciò che nessun altro può imparare. Ma il costo dell'uso di questa abilità è più alto di quanto Jamie possa immaginare: lo scoprirà a proprie spese quando un poliziotto lo coinvolgerà nell'inseguimento di un assassino.

"Later" è il terzo libro che Stephen King ha scritto per Hard Case Crime, una casa editrice specializzata in thriller, pubblicati in edizioni particolarmente pregiate. Entrambi i due precedenti, "Colorado Kid" e "Joyland", sono stati bestseller nella classifica Usa del "New York Times", come del resto tutti i romanzi dell'autore di successi mondiali come "Carrie" e "Misery".

Stephen King ha commentato: "Adoro il formato dei libri di Hard Case Crime e questa nuova storia - che combina le vicende di un ragazzo che vede oltre il nostro mondo con forti elementi di criminalità e brividi - mi sembra perfetta per questa edizione". "Later" è "una bella storia su come crescere e affrontare i demoni, sia che essi siano metaforici o (come a volte succede ad esempio nei romanzi di Stephen King) una cosa vera", ha detto l'editore Charles Ardai. "E' un romanzo terrificante, tenero, straziante e onesto e siamo così entusiasti di poterlo pubblicare per i nostri lettori".

"Later" sarà inizialmente pubblicato in brossura, con una copertina originale di Paul Mann. Questa edizione sarà seguita da una copertina rigida in edizione limitata che conterrà due nuove illustrazioni dell'artista pluripremiato Gregory Manchess, una per "Later" stesso e un'altra per un romanzo fittizio che appare prominente nella trama. Sarà inoltre disponibile un'edizione ebook di "Later". Sulla copertina anticipata sul blog di King oltre al titolo compare anche la scritta "solo i morti non hanno segreti" e la raffigurazione di Jamie Conklin in piedi pronto per partire per un viaggio e di sua madre seduta con fare sfrontato su un'auto.