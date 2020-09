La neo direttrice della Galleria Borghese di Roma, 'L'importante è il Catalogo'

Francesca Cappelletti, neo direttrice della Galleria Borghese a Roma.

"Non me lo aspettavo, quindi posso senz’altro dire che si tratta di una splendida sorpresa". Con queste parole commenta la sua nomina a direttrice della Galleria Borghese Francesca Cappelletti, in un'intervista con Pietro Di Loreto, direttore del periodico online "About Art", specializzato su fatti ed eventi del mondo artistico in Italia e all'estero.

Professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Moderna, già componente del Comitato scientifico della Galleria Borghese, direttrice scientifica della Fondazione Ermitage Italia, "Cappelletti -spiega Di Loreto all'Adnkronos- è riconosciuta come studiosa in possesso di grandi capacità e competenze, oltre che di elevato livello scientifico formativo, e vanta un’importante e pluriennale esperienza nella curatela di mostre in Italia e all’estero".

"Per formazione e per studi -afferma da parte sua la neodirettrice- mi sono sempre interessata tanto del mondo del barocco, quanto del naturalismo e del caravaggismo, vale a dire le componenti fondamentali, con il neoclassicismo, della collezione Borghese".

"Quindi -assicura la docente- il mio auspicio è di poter lavorare per avvicinare ancor più questi straordinari mondi artistici, promuovendo lo sviluppo della ricerca e degli approfondimenti dentro il Museo".

Tra le prime iniziative che porterà avanti, una volta insediatasi alla Galleria, c'è il Catalogo. "Mi sembra fondamentale -sostiene- per dare ulteriore lustro ad una collezione di capolavori di richiamo internazionale".

La Borghese, infatti, è uno dei luoghi museali più noti e visitati. Per mantenere e magari ampliare il prestigio guadagnato nel corso del tempo la direttrice si propone di fare studi e ricerche e organizzare eventi "sempre nella logica di dare maggiore visibilità alle iniziative del Museo, in collaborazione con i maggiori siti artistici italiani e internazionali".