Bob Dylan, Università di Cambridge pubblica volume di studi per 80 anni del cantautore

Bob Dylan (Fotogramma)

La Cambridge University Press ha realizzato una raccolta "unica e fresca" di nuovi scritti musicali e letterari su Bob Dylan, che sarà pubblicata alla vigilia dell'ottantesimo compleanno (24 maggio 2021) della star della musica premiata con il Premio Nobel della letteratura nel 2016.

Ray Ryan, l'editore incaricato dalla casa editrice dell'Università di Cambridge di seguire la sezione di letteratura, ha acquisito i diritti mondiali direttamente dal co-curatore del volume Sean Latham. "The World of Bob Dylan" sarà pubblicato nel prossimo mese di aprile, ha annunciato oggi l'edizione online della rivista britannica di notizie editoriali "The Bookseller".

Latham è direttore dell'Institute for Bob Dylan Studies presso l'Università di Tulsa, nello Stato dell'Oklahoma (Usa), dove sono conservati gli archivi del leggendario cantautore di "The Times They Are a-Changin'" e dove aprirà il nuovo Bob Dylan Center nel corso del 2021.

Il volume "The World of Bob Dylan", spiega un comunicato della Cambridge University Press, riunisce i principali critici e studiosi del rock e del pop, tra cui l'autore e critico Greil Marcus, il critico musicale di Npr Ann Powers e l'archivista capo dei Dylan Archivies Mark Davidson, "per esplorare i temi e gli argomenti centrali nella vita e nel lavoro di Dylan come il blues, la sua fede religiosa, i diritti civili, il genere, la razza e la letteratura americana e mondiale".

Ray Ryan ha dichiarato: "Il mondo di Bob Dylan racconta una vita di invenzioni creative che ha avuto un impatto globale. È un libro che offre scritti per la comprensione di Dylan senza precedenti. In mezzo al flusso di tanti libri sull'artista, questo dirà qualcosa di distinto, sostanziale e fresco".

Latham ha dichiarato: "Sono entusiasta che la Cambridge University Press pubblichi quella che sarà un'importante rivalutazione dell'arte di Dylan con un'analisi del suo impatto sulla musica, la letteratura e la politica negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Abbiamo riunito un cast stellare dei migliori scrittori musicali, critici del rock e studiosi per guardare di nuovo Dylan alla vigilia del suo compleanno. Questo è un momento esaltante per i fan e gli studiosi di Dylan sia con la recente donazione degli archivi a Tulsa che con l'apertura del Dylan Center il prossimo anno e speriamo che questo libro faccia parte dell'entusiasmo generale per le celebrazioni degli 80 anni di Bob".