Coronavirus, Ilaria Capua parla ai bambini: "Ti conosco mascherina"

Un libro gioco per spiegare ai più piccoli che cos’è un virus e come affrontarlo. E' Ilaria Capua, una delle scienziate italiane più autorevoli e oggi direttore del Centro di Eccellenza One Health dell’Università della Florida, a rivolgersi così, attraverso il libro gioco "Ti conosco mascherina" (La Coccinella) ai più piccoli per parlare del coronavirus.

Inserita dalla rivista Seed fra le "Menti Rivoluzionarie" per esser stata una catalizzatrice di approcci più collaborativi nella ricerca sui virus influenzali, Ilaria Capua ha deciso di prendere 'carta e penna' ed a insegnare ai bambini come affrontare i virus in modo sicuro, perché possano vivere in serenità la propria infanzia. Il libro di Ilaria Capua è una storia piena di fantasia, che racconta l’incontro immaginario di una bambina con un essere piccolissimo. Un libro colorato e vivace, con un cursore e tantissime finestrelle dai contenuti scientifici, per imparare giocando, per capire senza spaventarsi, per conoscere e prevenire nuove emergenze future.

Medico veterinario di formazione, Ilaria Capua per oltre 30 anni ha diretto gruppi di ricerca nel campo delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo e del loro potenziale epidemico in laboratori italiani ed esteri. Nel 2013 Ilaria Capua è stata eletta alla Camera dei Deputati dove ha rivestito il ruolo di vice presidente della Commissione Scienza, Cultura ed Istruzione. Durante il suo mandato è stata travolta da un’indagine giudiziaria rivelatasi infondata e, dopo essere stata prosciolta, si è dimessa da parlamentare e si è trasferita negli Stati Uniti con la sua famiglia.