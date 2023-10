A Luciano Fontana il Premio 'Testimoni della storia'

Va al giornalista Luciano Fontana, direttore del "Corriere della Sera", la 12/a edizione del Premio Crédit Agricole 'Testimoni della Storia', promosso da Link mediafestival su impulso di Crédit Agricole Italia e d'intesa con il festival Pordenonelegge.

"L'autorevolezza, l'equilibrio, la correttezza e l’onestà sono i punti cardinali cui si deve affidare chi fa informazione nel delicato momento che stiamo attraversando – sottolineano le motivazioni del conferimento - Quando poi si è alla guida di uno dei più importanti quotidiani italiani queste componenti diventano essenziali per raggiungere la necessaria credibilità. Caratteristiche che non sono mai mancate e che vengono riconosciute ad un giornale come 'Il Corriere della Sera'. Il suo direttore, con il proprio lavoro, continua a perseguirle e ha dimostrato, guidando il giornale attraverso frangenti di grande criticità globale come la pandemia e il conflitto in Ucraina, di saperne efficacemente fare un preciso punto di riferimento, nel quotidiano della linea editoriale del suo giornale. Per queste ragioni Luciano Fontana è il vincitore del Premio Crédit Agricole Testimoni della Storia 2023".

Il premio sarà consegnato a Trieste sabato 28 ottobre, alle ore 16, nella Sala Ridotto del Teatro Verdi di Trieste, nell'appuntamento pomeridiano dell’evento speciale organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, che precede la X edizione di Link mediafestival, in programma nella primavera 2024. Subito dopo Luciano Fontana sarà protagonista di un dialogo con la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi, intorno ai temi dell'attualità e della sua narrazione attraverso il linguaggio giornalistico.

Al "Testimone della Storia" Luciano Fontana sarà consegnato anche un Tallero dell'Imperatrice Maria Teresa dAustria, rappresentazione simbolica del Premio e simbolo di unione fra genti europee: il Tallero fu infatti punto di riferimento del sistema monetario unificato di tutti gli Stati dell’Impero asburgico a seguito della Convenzione di Vienna siglata nel 1753. "Un auspicio prezioso, nel tempo in cui la pacifica convivenza dei popoli è messa a dura p.rova dal conflitto in Ucraina e dai recenti tragici avvenimenti in Medio Oriente", affermano gli organizzatori del premio.

Il Tallero di Maria Teresa d'Austria sottolinea anche il gemellaggio fra due note manifestazioni culturali del Friuli Venezia Giulia, sostenute da Crédit Agricole, quali Link mediafestival e Pordenonelegge, festa del Libro con gli Autori. "Il conferimento del Premio al direttore del Corriere della Sera rappresenta uno dei momenti più alti di questa iniziativa che abbiamo avviato insieme a Link nel 2012 per promuovere una certa idea di giornalismo – ha dichiarato Ariberto Fassati, presidente di Crédit Agricole Italia – Nel racconto della realtà che ci circonda e nella lettura delle dinamiche economiche e sociali è importante poter contare su punti di riferimento autorevoli, preparati e credibili".

Luciano Fontana (Frosinone, 1959) dopo la laurea in Filosofia del linguaggio ha iniziato la carriera giornalistica come corrispondente dell'Ansa da Frosinone. Dal 1986 al 1997 ha lavorato per "L'Unità", dove si è occupato di politica e cronaca giudiziaria. Nel 1997 è entrato al "Corriere della Sera", dove nel 2003 è diventato vicedirettore, nel 2009 condirettore e nel 2015 direttore. Nel 2018 Fontana ha pubblicato per Mondadori il saggio "Un paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi".