A Messina il 'Mosaico delle Meraviglie', omaggio alla Sicilia

Nove mosaici per rappresentare la bellezza della Sicilia e contribuire al progetto di risanamento di Fondo Saccà, una delle aree più degradate di Messina, interessata da un importante progetto di rigenerazione urbana e riconvertita secondo principi di sostenibilità ambientale. È questa l'idea di fondo che ha animato il progetto della Birra Messina Cristalli di Sale e che ha dato vita a 'Il Mosaico delle Meraviglie' inaugurato ieri. Un'iniziativa che ha visto il patrocinio del Comune di Messina, realizzata in collaborazione con Fondazione Me.S.S.In.A e con l'AIGU, l'Associazione Italiana Giovani per l'Unesco. "Con il Mosaico delle Meraviglie, Birra Messina Cristalli di Sale continua a celebrare un'isola unica, fatta di bellezze autentiche e di maestranze artistiche, che insieme rappresentano un patrimonio culturale straordinario e sono in grado di far riscoprire la vera 'Meraviglia' - ha detto Michela Filippi, marketing manager Birra Messina - Questa non è la prima dimostrazione di vicinanza al territorio da parte del brand: da quando abbiamo rilanciato Birra Messina Cristalli di Sale, tutti i nostri progetti sono stati pensati per rendere omaggio alla Sicilia, provando a dare luce alla sua bellezza più autentica nel resto d'Italia. 'Il Mosaico delle Meraviglie' è ora a disposizione di tutti i cittadini così come dei turisti che, appena arrivati sull'isola, vorranno conoscerla come assaggio di una delle testimonianze artistiche che tanti giovani hanno saputo rivitalizzare in ogni angolo della Sicilia”.

"La bellezza è un'esperienza capace di espandere il potenziale emozionale, affettivo e cognitivo di ogni persona e dei loro immaginari - ha aggiunto Gaetano Giunta, fondatore e responsabile del piano strategico Fondazione Me.S.S.In.A - Con i suoi ricami, il mosaico è il segno artistico, simbolo permanente, di una storia di riscatto sociale, di un'amicizia economica che lega il Gruppo Heineken al Birrificio Messina dopo il salvataggio dell'azienda da parte degli ex dipendenti, fortemente sostenuto dal gruppo multinazionale e dalla Fondazione Messina”. Un forte legame quello tra Birra Messina e la Sicilia, suggellato nel 2019 grazie all'importante partnership con il Birrificio Messina per il lancio della Cristalli di Sale. Il Mosaico delle Meraviglie celebra l'antica arte dei ceramisti siciliani e la loro capacità costante di innovarsi. L'installazione - realizzata da Melinda Alaimo, Maria Grazia Bonsignore, Paolo Caravella, Antonio Fratanto lo ni, Giuseppe Manganello, Magda Masano, Nicolò Morales, Liborio Palmeri e Salvo Scherma - rappresenta un vero e proprio viaggio all'insegna della bellezza siciliana, attraverso la reinterpretazione di architetture ed elementi distintivi delle città di origine degli artisti: dalla raffigurazione dei 4 Canti di Palermo, agli elementi ornamentali che rievocano la chiesa della Collegiata di Monreale, fino alla rivisitazione dei simboli tipici della città di Catania e del rosone della Basilica minore di San Pietro di Collesano alla stanza di Ruggero del Palazzo Reale di Palermo. Il Mosaico delle Meraviglie è quindi una sorta di potente caleidoscopio che restituisce in chiave contemporanea colori e simboli della storia e del territorio. Un tributo alla Sicilia attraverso la creazione di un'opera corale, realizzata con 300 piastrelle decorate a mano su una superficie di oltre 10 metri quadrati.