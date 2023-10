A Messina inaugurato 'Il Mosaico delle Meraviglie', il direttore artistico: "Al via con la rigenerazione urbana"

E' l'amore per la Sicilia il filo rosso che ha unito i nove artisti che hanno collaborato alla realizzazione de 'Il Mosaico delle Meraviglie', opera collettiva promossa da Birra Messina Cristalli di Sale, realizzata a Messina in una delle aree più degradate grazie al supporto della Fondazione MeS.S.In.A, in collaborazione con l'Associazione italiana giovani per l'Unesco (Aigu) e con il patrocinio del Comune di Messina. "Ci sono anche la passione che hanno messo nel trovarsi in un'opera corale, nella quale ciascuno di loro ha scritto una parola che si è armonizzata con le altre, e la scelta di esaltare la bellezza della nostra terra con un'opera collettiva", spiega Magda Masano, direttore artistico del progetto. Un'opera creata da nove ceramisti che provengono da ogni parte della Sicilia, nella quale "hanno portato il proprio contributo con la loro arte, il talento e dei segni che identificano i paesi e le città di provenienza di ciascuno di loro", aggiunge.

"Un progetto come quello di oggi ha una valenza molto importante - sottolinea Masano -: si parte con la rigenerazione urbana, con la bellezza. Zone che erano disagiate fino a pochi anni fa iniziano ad avere attenzione e cura dalla comunità, portando come prima cosa arte e bellezza, che sicuramente danno un input al rispetto delle zone comuni, della città e anche della bellezza, che fa sempre bene nell'evoluzione del territorio".