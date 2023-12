A Palazzo dei Normanni di Palermo, Thesaurus, un tesoro di otto secoli ancora attuale

A Palermo, una mostra che è un vero e proprio scrigno di raffinatezza e magnificenza. Thesaurus, organizzata dalla Fondazione Federico II, in sinergia con varie istituzioni, nazionali e regionali, è un vero e proprio viaggio nel tempo. Ancora dopo otto secoli da quel periodo in cui le maestranze di culture e religioni diverse, lavoravano a stretto contatto tra loro, negli opifici e nella realizzazione di edifici, oggi Patrimonio dell’Umanità, i reperti esposti, insieme a due opere attuali dell’artista Mimmo Paladino, riescono a rapire i visitatori, in un trionfo di arte immortale.