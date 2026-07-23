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Alberto Angela racconta "L'Italia nel mondo", il video in anteprima

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23 luglio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà Alberto Angela a raccontare l'Italia nel mondo. Partirà da Roma e dal suo simbolo più iconico, il Colosseo, "L'Italia nel Mondo": il nuovo progetto con cui il Governo punta a trasformare il patrimonio culturale italiano in un grande racconto internazionale, facendo della cultura uno dei principali strumenti di promozione turistica del Paese. Il debutto è fissato per il prossimo 27 settembre e l'evento televisivo, a quanto apprende l'Adnkronos, sarà distribuito a livello internazionale attraverso versioni realizzate in tutte le lingue del mondo e personalizzate Paese per Paese. In anteprima il video di presentazione del progetto che l'Adnkronos è in grado di anticipare.

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