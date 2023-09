L’esposizione è dedicata alla via Appia, celebre strada consolare romana, in occasione della sua candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. L’esposizione, curata da Gabriella Bocconi, è ospitata nelle sale dell’istituto fino al 7 gennaio 2024. In mostra circa 70 opere, selezionate tra le oltre 300 presenti nell’Istituto: disegni, incisioni, matrici, libri e fotografie che raccontano la fortuna iconografica dell’Appia.