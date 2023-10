Angelo Mellone al Sala Umberto di Roma, reading dal suo nuovo libro di poesie

Angelo Mellone, direttore Day Time della Rai, sarà protagonista di un reading teatrale il 6 novembre alle 20,30 al Teatro Sala Umberto di Roma, che prende spunto dal suo nuovo libro 'In fin dei conti. Capitoli di una messinscena'. Un volume, edito da CartaCanta Edizioni, che segna il debutto di Mellone nella poesia e che arriva dopo una serie di saggi, romanzi ('Nelle migliori famiglie' del 2021 edito da Mondadori diventerà un film) reportage nonché monologhi che l'autore ha portato in giro nei teatri di tutta Italia.

Nella raccolta di poesie 'In fin dei conti' Mellone raduna quelle che definisce "le mie ossessioni": l'Italia, le radici, gli antenati, i figli, la provincia, la memoria nazionale, la nostalgia dell'origine, l'amore di coppia. Un viaggio doloroso, epico, struggente, in cui ogni spettatore troverà qualche verso, qualche scena, qualche passo musicale in cui identificarsi e sentirsi parte di questa danza vorticosa di note e parole, in cui Mellone sarà accompagnato da tre musicisti e qualche ospite d'eccezione. Il reading coincide con l'uscita del libro, la cui vendita contribuirà al finanziamento della serata, ad ingresso gratuito. Con Angelo Mellone (voce e pianoforte) sul palco del Sala Umberto ci saranno Salvatore Russo (chitarra), Franco Speciale (contrabbasso) e Francesco Longo (fisarmonica).