Arrivano 'Le 250 serie tv da non perdere' di Mario Sesti

Un volume edito da Fazi che farà la gioia degli spettatori del piccolo schermo, specie sotto le feste. Un vademecum per 'non perdere tempo': Verdone 'come in una cantina un libro che ci indica le bottiglie migliori'

Serial tv, quanto ti amo. Da Mare fuori al Trono di Spade, da Breaking Bad a The Crown, da Gomorra a Stranger Things, da Squid Game al Commissario Montalbano: abbiamo passato ore davanti alla televisione o a un computer, immersi in una serie senza riuscire a staccarci dallo schermo, con la scusa di "un altro episodio e poi basta". Mario Sesti, tra i più autorevoli critici cinematografici italiani, nonché curatore di una rubrica di segnalazione della nuova serialità, ha raccolto in questo libro le recensioni delle migliori serie televisive. Sono 250 i titoli "da non perdere", per evitare di "scorrere per ore il catalogo delle piattaforme cercando qualcosa da guardare", come racconta Zerocalcare.

Una guida utilissima dunque, che - con le feste ormai imminenti - farà la gioia di molti appassionati del piccolo schermo. L'introduzione al volume, edito da Fazi, è di Carlo Verdone, regista, attore e autore romano. "Provate, come ho fatto io - invita Verdone - a usarlo per scegliere cosa vedere. Questo libro scritto da Sesti, che stimo molto, è anche per certi versi un libro di buona degustazione. Come di fronte a una sterminata cantina, cerca di indicarci quali sono le bottiglie migliori".

"Un’impresa titanica quella di Mario Sesti - la definisce il regista Pupi Avati- farsi largo laddove tutti veniamo annichiliti: nella foresta inestricabile delle serie, offrirci una bussola dove di solito naufraghiamo. Lo fa con competenza, ironia, acume e capacità di analisi raffinate, senza mai dimenticare una sensibilità che sa essere pop. Di questa guida, semplicemente, non si può fare a meno".