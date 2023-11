Asia Argento e Chiara Valerio tra le vincitrici de 'Le Città delle Donne 2023'

Asia Argento e Chiara Valerio tra le personalità femminili che riceveranno il Premio Le Città delle Donne 2023, venerdì 1 dicembre al Tempio di Vibia e Adriano a Roma. Mariagloria Fontana, direttrice del premio e il presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone consegneranno i riconoscimenti, venerdì primo dicembre alle ore 18, presso il Tempio di Vibia e Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Il Premio, indetto dal magazine 'Le città delle donne', torna per il terzo anno consecutivo per volontà della sua direttrice Mariagloria Fontana, giornalista e scrittrice, e vuole riconoscere ad alcune personalità femminili contemporanee il ruolo rilevante svolto all’interno del mondo culturale e sociale.

Nelle prime due edizioni, Mariagloria Fontana e l’ex ministro della Cultura Dario Franceschini hanno premiato, tra le altre, Elisabetta Sgarbi, Dacia Maraini, Laura Boldrini, Giovanna Melandri, Tiziana Ferrario, Annalena Benini, Serena Bortone. L’edizione 2023 assegnerà il riconoscimento a: Asia Argento, attrice, regista e musicista, simbolo italiano del Movimento #MeToo, contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne; Chiara Valerio, intellettuale, scrittrice e curatrice della Fiera Più Libri Più Liberi, che ha deciso di dedicare l’edizione 2023 alla memoria di Giulia Cecchettin; un premio postumo all’autrice Premio Strega 2023 Ada D’Adamo, Francesca Barbi Marinetti, Mariagrazia Cucinotta, Viola Di Grado, Donatella Di Pietrantonio, Maria Antonietta Farina Coscioni, Mariastella Giorlandino, Antonella Lattanzi, Eleonora Mattia, Donatella Pandimiglio, Paola Passarelli, Cetta Petrollo Pagliarani, Alfonsina Russo e una menzione speciale a Serafina Lentini.

La promozione della Cultura e dell’impegno sociale in tutti i settori del nostro quotidiano, come chiave per superare pregiudizi e ignoranza, è la via maestra per l’emancipazione dell’uomo e della donna ed è la strada che il Premio Le Città delle Donne ha voluto percorrere dal primo momento e quest’anno più che mai. Con Mariagloria Fontana consegneranno il Premio il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, l’assessore alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli e l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotòr. Il premio Le Città delle Donne si terrà venerdì 1 dicembre alle 18 nel Tempio di Vibia e Adriano in Piazza di Pietra a Roma.