Bartabas, cavaliere-artista, debutterà domani a Parigi con lo spettacolo 'Donne Persiane' mentre in Italia è uscito il suo libro

"Da un cavallo all'altro", edito da More than a Horse, racconta l'arte della vita con gli equini

Per gli aficionados del teatro equestre e dello spettacolo circense è arrivato nelle librerie italiane e online, pubblicato da More than a Horse, "Da un cavallo all’altro", libro in cui Bartabas, il 66enne cavaliere-artista -conosciuto a livello internazionale come fondatore del Teatro Equestre Zingaro e dell’Accademia dello Spettacolo Equestre di Versailles- ripercorre la sua vita e la sua straordinaria carriera, raccontando le storie dei molti cavalli che lo hanno accompagnato nel lungo itinerario artistico.

Quella italiana è la prima edizione straniera di questo volume, edita con successo in Francia nel 2020 da Gallimard. Un’opera in cui Bartabas dimostra il proprio talento letterario, raccontando con stile avvincente e poetico il rapporto speciale che lo unisce -sin da giovanissimo- ai cavalli, i percorsi spesso avventurosi attraverso cui è arrivato a incontrare quelli che poi hanno brillato nei suoi spettacoli, l’amore e il dolore per la perdita di esemplari scomparsi. A cominciare da Zingaro, lo splendido stallone nero, vero e proprio alter ego del cavaliere-drammaturgo, star dei primi spettacoli della compagnia che porta il suo stesso nome, morto durante una tournée negli Stati Uniti.

Coreografo, regista teatrale e cinematografico, Bartabas "è un un visionario e un grande uomo di cultura, che ha inventato una forma inedita di spettacolo dal vivo: il teatro equestre", commenta con l'Adnkronos il curatore e coeditore del volume, Giovanni Battista Tomassini, a sua volta appassionato di equitazione. Dal Cabaret équestre alla serie dei Cabaret de l’exil, passando per Chimère, Èclipse, o Loungta, gli spettacoli della compagnia Zingaro, che ha fondato oltre 35 anni fa, hanno trionfato in tutto il mondo. Nel 2003, ha creato l’Accademia dello Spettacolo Equestre di Versailles, di cui è e direttore artistico: un’originale scuola di alta formazione nelle arti performative e nell’equitazione, ospitata nelle scuderie della reggia del Re Sole". (segue)

Domani a Parigi il nuovo spettacolo del cavaliere-artista 'Donne Persiane'

"La forma di teatro che Bartabas ha ideato -continua Tomassini- si ispira al teatro barocco e alla tradizione circense, rielaborandoli in chiave moderna, contaminata dall'avanguardia. Riesce così a far vivere allo spettatore una coinvolgente esperienza, in grado di parlare al grande pubblico, non solo agli amanti dell'equitazione. Jack Lang, per 10 anni ministro della cultura francese, gli fece costruire un teatro apposito ai confini di Parigi, dove vive in una roulotte con alcuni nomadi, "perché è l'unico modo di stare accanto ai cavalli".

Proprio domani Bartabas debutterà nella capitale francese con il nuovo spettacolo, "Donne Persianie", nel suggestivo villaggio di legno con due grandi edifici. "Solo lui -conclude Tomassini- venuto più volte in tournée in Italia, è stato in grado di far coesistere sul palcoscenico del Teatro dell'Opera di Roma uno spettacolo con i cavalli e un grande ballerino di flamenco, ispirandosi alle pitture dell'artista del Rinascimento spagnolo El Greco".

"Da un cavallo all’altro", primo racconto letterario di Bartabas, è tradotto da Daniele Tinti e può essere acquistato sul sito della casa editrice (https://morethanahorse.com/), nei bookstore online e, su ordinazione, in libreria. More than a Horse è un progetto editoriale, nato nel 2021, per consentire la letture delle più belle pagine dedicate all’equitazione e ai cavalli. Al suo attivo ha già 13 pubblicazioni in cinque collane: L’immaginario equestre sulla letteratura sui cavalli; L’arte equestre di Nuno Oliveira, dedicata all’opera del maestro portoghese; Equitazione sapiente con manuali e libri sulla tecnica equestre; La biblioteca di Chirone che pubblica opere di taglio etologico, storico e antropologico e, infine, Orizzonti sui viaggi a cavallo e il trekking. (Rossella Guadagnini)