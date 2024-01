Biella città d’arte, creatività e inclusione: nuovo polo per le grandi mostre e i progetti per il sociale

In collaborazione con Delta Pictures

Immersa in uno scenario naturale variegato e considerata da sempre la “capitale italiana del tessile”, Biella sta rivelando sempre di più la sua vocazione artistica e il suo potenziale innovativo, rappresentando un importante punto di riferimento in ambito culturale e sociale a livello nazionale.

La vivacità che caratterizza il Biellese è destinata a crescere, grazie alle numerose iniziative promosse localmente che stanno catturando l’attenzione di un pubblico ampio e coinvolto, sempre più interessato a scoprire il territorio e la sua ricca offerta.

Pilastro fondamentale di questo fermento è certamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, grazie al suo ruolo di supporto attivo e al suo impegno per la valorizzazione del vasto patrimonio artistico, storico e ambientale locale, incentivando lo sviluppo culturale, economico e sociale.

Biella accoglie i protagonisti dell’arte contemporanea

A inaugurare questa ricca stagione di eventi è la mostra dal titolo “BANKSY JAGO TVBOY e altre storie controcorrente”, in programma fino al 1° aprile 2024 e allestita nelle due prestigiose sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, che insieme a Palazzo La Marmora compongono il Polo Culturale di Biella Piazzo.

Realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la sua società strumentale Palazzo Gromo Losa s.r.l. in collaborazione con il Comune di Biella e Arthemisia, con main sponsor Biver Banca - Gruppo Banca di Asti, l’esposizione si propone di “raccontare la contemporaneità” attraverso gli occhi di alcuni dei più influenti artisti viventi, nomi apprezzati a livello internazionale e capaci di arrivare al cuore del pubblico affrontando temi di grande impatto sociale, utilizzando un linguaggio diretto e facilmente accessibile.

Curata da Piernicola Maria Di Iorio, la mostra si snoda attraverso un percorso espositivo che parte dai lavori di BANKSY, JAGO e TVBOY e comprende in tutto 90 opere, realizzate anche da altri celebri artisti: David LaChapelle, Liu Bolin, Mr. Brainwash, Takashi Murakami, Obey, Angelo Accardi, Laika, Laurina Paperina, Marco Lodola, MaPo, Pau, Andrea Ravo Mattoni, Rizek, Giuseppe Veneziano.

Un evento imperdibile che ha già richiamato quasi 12.000 visitatori provenienti soprattutto da Torino, Cuneo e Novara ma anche da Milano, Genova, Modena, Parma, Ravenna e dalla lontana Catania. Ammontano a 2400, inoltre, gli studenti attesi in occasione delle visite guidate rivolte ai gruppi scolastici.

Gli eventi e le aperture speciali in programma

Fino alla fine di marzo il calendario degli eventi collaterali alla mostra è ricco di aperture speciali, laboratori per famiglie e giornate riservate alle visite guidate.

Per venerdì 19 gennaio è prevista un’apertura straordinaria dalle 19.00 alle 24.00, con un ingresso omaggio ogni due visitatori. Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 8.00 si terrà invece l’evento “From Art to Mind: Yoga in mostra” (il costo dell’ingresso è di 15 euro più un biglietto a tariffa ridotta).

Per venerdì 26 gennaio alle ore 17.30 è in programma “Urban Sips: visita guidata + aperitivo” (ingresso a 7 euro più biglietto ridotto e costo dell’aperitivo a Palazzo Ferrero Caffè Bistrot).

Le iniziative non mancheranno anche a febbraio: venerdì 2 alle ore 16.30 si terrà il “Laboratorio per famiglie: Speciale Carnevale!” dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, che potranno mettere in scena un personale “tableau vivant” (il costo è di 7 euro più un ingresso ridotto).

Dopo la visita guidata di sabato 3 febbraio alle ore 15.30 (ingresso a 7 euro), è prevista un’altra apertura straordinaria il giorno di San Valentino. Il 14 febbraio, infatti, solo previa prenotazione si potrà organizzare un evento personalizzato ed esclusivo che prevede una squisita cena con musica e l’ingresso alla mostra, diventando cosi protagonisti di un momento unico da trascorrere nelle sale espositive. Inoltre in tale data entrando in coppia si otterrà uno dei due biglietti in omaggio.

Altre visite guidate si terranno sabato 17 febbraio 2024 alle ore 10.30 e sabato 2 marzo alle ore 15.30 (ingresso a 7 euro), mentre per venerdì 23 febbraio alle ore 17.30 è prevista la seconda iniziativa “Urban Sips: visita guidata + aperitivo”.

In occasione della Festa della Donna, inoltre, venerdì 8 marzo 2024 sarà organizzata una nuova apertura straordinaria dalle 19.00 alle 24.00, con ingresso omaggio per tutto il pubblico femminile nell’arco dell’intera giornata. Sarà dedicato al tema “Una gita sulla Luna”, invece, il laboratorio famiglie per bambine e bambini dai 4 agli 6 anni in programma per venerdì 15 marzo alle ore 16.30 (ingresso a 7 euro più un biglietto ridotto).

Le ultime due visite guidate di marzo si terranno sabato 16 alle ore 10.30 e venerdì 22 alle ore 17.30, quest’ultima con aperitivo a Palazzo Ferrero Caffè Bistrot.

Talento, inclusione e sostenibilità a Cascina Oremo

Oltre alla spiccata vocazione turistica, artistica e culturale, Biella può contare anche su un impegno concreto in ambito sociale. Cuore pulsante delle iniziative inclusive è Cascina Oremo, il nuovo polo educativo e dell’apprendimento inaugurato nel 2023 grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e al contributo per le attività dell’Impresa sociale Con i bambini.

Punto di riferimento per l'educazione, l'orientamento e lo sport, il centro è destinato ad accogliere ogni anno 16mila accessi di bambine e bambini, adolescenti e persone adulte con l’ambizioso obiettivo di contrastare la povertà educativa minorile e ridurre le disuguaglianze.

Talento, innovazione, creatività, ma anche cooperazione, sostenibilità e bellezza sono i pilastri su cui si basano le iniziative promosse presso gli ambienti di Cascina Oremo, messi a disposizione di tutta la comunità e in grado di generare ricadute positive su tutto il territorio e non solo.

L’incontro formativo "Comunicare le disabilità", tenutosi a Cascina Oremo il 30 novembre, ha visto la partecipazione della giovane influencer e giornalista Valentina Tomirotti, impegnata nella divulgazione culturale sul tema delle disabilità e dell’accessibilità. Per l’attivista mantovana la visita a Biella ha rappresentato l’occasione perfetta per visitare la mostra a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

Alla scoperta di Biella, città da visitare e da vivere

Entrata a far parte del network UNESCO delle città creative dal 2019, Biella è certamente una destinazione turistica meritevole di una visita approfondita, assaporando la sua proposta gastronomica d’eccellenza e lasciandosi coinvolgere dal grande fermento culturale.

Tra i siti di interesse presenti a Biella e dintorni compaiono il Ricetto di Candelo, il Santuario di Oropa e l’Oasi Zegna, così come la Fondazione Pistoletto e la Woolbridge Gallery, oltre al già citato Polo culturale di Biella Piazzo sede di esposizioni, festival ed eventi. È attesa per il 2025, inoltre, l’inaugurazione dell’innovativo Museo del tessile.

A metà strada tra Torino e Milano, la città piemontese compare tra le province italiane più fiorenti nella classifica del quotidiano “Il Sole 24 Ore” dedicata alla qualità della vita nel 2023, conquistando un ottimo posizionamento da diversi punti di vista e guadagnando 13 posizioni rispetto all’anno precedente.

Gli indici sono positivi per quanto riguarda “ricchezza e consumi” e sono molteplici le voci che mostrano un netto miglioramento se confrontate con il passato: Biella guadagna 47, 28 e 12 posizioni rispettivamente in tema “affari e lavoro”, “giustizia e sicurezza” e “ambiente e servizi”, mostrando ottimi valori in tema di accessibilità scolastica, qualità della vita dei giovani e della popolazione femminile.

Il salto in avanti è di 7 posizioni per il settore “cultura e tempo libero”, fiore all’occhiello dell’offerta biellese che può contare su un ricco patrimonio museale e su un elevato numero di spettacoli, di esposizioni ed eventi in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Quale migliore opportunità degli eventi speciali organizzati in occasione della mostra al Piazzo per scoprire quanto di meglio offre il Biellese?