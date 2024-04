Biennale Venezia, Morgagni (Bper): “Crescita società passa da promozione cultura”

“Noi crediamo fermamente che la crescita di una società e la costruzione di un futuro sostenibile passino attraverso la promozione della cultura in tutte le sue dimensioni e rappresentazioni”. Sono le parole di Serena Morgagni, responsabile direzione comunicazione di Bper Banca, a margine della conferenza stampa di presentazione di "Sestante domestico" l'allestimento del Padiglione Venezia, sostenuto da Bper Banca come main partner, in occasione della 60^ Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.