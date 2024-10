Buchmesse Francoforte 2024, Mazza: “Scultura dà profondità ed eternità ad illustrazione riconoscimento”

“Sto ricevendo questo riconoscimento inaspettato e meraviglioso che riproduce a scultura piena, a 360 gradi in 3D, la nostra Calla, l'illustrazione che Lorenzo Mattotti ha fatto per noi. Avere la scultura da un’illustrazione è molto emozionante, perché la riproduce esattamente, ma dà profondità ed eternità all'illustrazione”. Lo afferma Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per la Fiera del Libro di Francoforte 2024, in occasione della prima giornata della Buchmesse di Francoforte 2024 dove l’Italia è protagonista: da mercoledì a domenica 88 scrittori della delegazione ufficiale di Italia Ospite d’Onore, più altri ancora invitati dagli editori tedeschi, animeranno le sale e gli stand della prima Fiera mondiale dedicata al libro e alla compravendita dei diritti.