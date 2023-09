Colosseo, Onorato: "Da 7 mesi biglietti 'dopati', cosa fa direttrice Russo?"

"Bisogna fermare la vergognosa 'vendita dopata' dei biglietti del Colosseo che, sui canali paralleli ed esteri, arrivano a prezzi davvero folli. Un fenomeno odioso che danneggia l'immagine di Roma, i turisti e i tour operator che rispettano le regole". La vicenda è denunciata su Instagram dall'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, che parla in un video con alle spalle proprio il Colosseo e chiama in causa la direttrice Alfonsina Russo. "Siamo al Colosseo, uno dei monumenti più importanti al mondo, il simbolo di Roma e dell'Italia. Perché siamo qui? Perché ormai da mesi denunciamo una vergogna che vogliamo socializzare con voi", spiega l'assessore.

"Avete presente quando provate a comprare un biglietto del vostro gruppo musicale preferito? Magari i Coldplay. Che aspetti il momento che mettano online la vendita dei biglietti, stai lì, carichi tutti i dati e in quel momento, la schermata ti dice biglietti esauriti ma incredibilmente un secondo dopo su altri siti paralleli gli stessi biglietti vengono venduti a tre, quattro volte, cinque volte il prezzo iniziale? Bene, la stessa cosa ormai da almeno 7 mesi avviene costantemente al Colosseo", affonda Onorato. Che indica il Colosseo: "Questo sito stupendo è gestito non dal Comune di Roma, altrimenti saremmo già intervenuti, ma è gestito dal Ministero dei Beni Culturali, dal Ministro Sangiuliano e dalla Sovrintendenza Archeologica del Colosseo la Dottoressa Russo. Ebbene che cosa succede? Che il biglietto costa 16 euro più le prevendite, ma appena provi a comprarlo immediatamente non riesci perché ci sono società organizzate soprattutto all'estero che con acquisti diciamo multipli con i cosiddetti "bot" si accaparrano tutti i biglietti l'utente o le agenzie romane/italiane turistiche non li trovano più", denuncia Onorato.

Ma "incredibilmente -prosegue l'assessore capitolino- un minuto dopo si trovano a 5 volte il prezzo, a 6 volte il prezzo, da 16 euro a 50 euro, da 16 euro a 100 euro e quindi i turisti che vengono a Roma anche per il Colosseo, alcuni soprattutto per il Colosseo, non riescono a vedere questo sito, altri sono costretti a pagare 5 volte il prezzo e noi facciamo una pessima figura internazionale. Dopo 7 mesi che chiediamo l'intervento del Ministro e della Sovrintendenza Archeologica del Parco Archeologico del Colosseo è giunta l'ora di dire con chiarezza che questa situazione è inaccettabile".

Onorato aggiunge una considerazione: "A noi risulta che i biglietti messi in vendita ogni giorno da almeno 7 mesi a questa parte proprio per visitare il Colosseo, il plafond, sono circa 11.000 al giorno. Nel periodo pre pandemico erano oltre 20.000 questo vorrà dire che a fine 2023 mentre Roma avrà fatto il record degli arrivi turistici, mai così tanti turisti sono venuti a Roma, il Colosseo venderà meno biglietti del periodo pre pandemico, perché proprio non li mette in vendita". Tutto questo "è un gravissimo danno di immagine per Roma. Ministro Sangiuliano, Dottoressa Russo, è giunta l'ora di intervenire: cos'altro dobbiamo aspettare?", conclude l'assessore.