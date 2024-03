Consegnati i Francigena Fidenza Award: Marra, Fontana e Pionati tra premiati

Una lode alla carriera riconosciuta a giornalisti che si sono distinti in modo particolare nella professione di “narratore di fatti e di luoghi". Con questo obiettivo è stato consegnato oggi il ‘Francigena Fidenza, Award’, premio giornalistico per “artisti della parola e delle immagini”, consegnato nel corso di un evento a Palazzo dell’Informazione, sede dell’Adnkronos, dove è stato anche presentato il ‘Francigena Fidenza Festival’, dedicato ai Cammini d’Italia e d’Europa, che si terrà dall’11 al 14 aprile.

Il premio giornalistico, ideato dall’autrice Rossana Tosto, è promosso dal Comune di Fidenza e dall'Associazione Europea delle vie Francigene (Aevf) ed è stato conferito per alta professionalità, il merito, il talento, la passione, lavoglia di scoprire e di comunicare profusi nel lavoro. “II premio - spiega Rossana Tosto - rappresenta un concreto segno di apprezzamento e un encomio per i giornalisti il cui percorso professionale si distingue per l'uso di linguaggi autentici, verificati e orientati al futuro. Come i pellegrini lungo la Via Francigena, essi tracciano il percorso dell'informazione e dell'inclusione. I destinatari del premio sono agenzie di stampa, quotidiani, radio, tv. Riflettendo sull'essenza dei 'cammini', di cui la Francigena è la Via, ritengo che la stampa tracci il cammino quotidiano della conoscenza”.

Il 'Francigena Fidenza Award' è stato conferito, per le agenzie di stampa, al presidente del Gruppo editoriale Adnkronos, cav. Giuseppe Marra, alla direttrice di Agi, Rita Lofano e al direttore di Askanews, Gianni Todini. Per i quotidiani i riconoscimenti vanno al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana e a Valeria Arnaldi, redattrice dei servizi speciali de 'Il Messaggero'. Riconoscimento anche al giornalista Giuseppe Cerasa, direttore de 'Le Guide di Repubblica'. Per le radio il premio è attribuito a Francesco Pionati, direttore del Giornale Radio Rai e di Radio 1 e a Massimiliano Menichetti responsabile di Radio Vaticana – Vatican News. Per le tv vengono premiati: Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, Marzia Roncacci del Tg2 Italia Europa, Paolo Di Lorenzo del Tg5. “E' un premio particolarmente gratificante e mi ha commosso”, ha sottolineato il presidente di Adnkronos, Pippo Marra, esprimendo la disponibilità a collaborare perché “l’Adnkronos è strumento di informazione”.