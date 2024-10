Cordier (Groupama): "Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nazionale"

"Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nazionale, sensibilizzazione ambientale e responsabilità sociale sono valori da sempre al centro delle priorità di Groupama - dichiara Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni - Un impegno che oggi vogliamo concretizzare nel sostegno al territorio attraverso azioni tangibili per uno sviluppo sostenibile in ogni aspetto della vita. In quest’ottica, siamo orgogliosi di essere anche quest’anno al fianco del Fai per promuovere le 'Giornate Fai d’Autunno'. Un’occasione unica per ribadire l’impegno della nostra Compagnia a essere vicini alle persone anche attraverso progetti capaci di valorizzare arte, ambiente e società", spiega ancora Pierre Cordier.

"Siamo molto felici della rinnovata fiducia di Groupama nei confronti del Fai - dichiara Davide Usai, direttore generale del Fondo per l’Ambiente Italiano - Questa collaborazione, nata nel 2022, si basa sui valori comuni di protezione e responsabilità nei confronti del nostro Paese e continua anche quest’anno con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare sempre più cittadini alla tutela del patrimonio italiano. Grazie quindi a Groupama per aver scelto di sostenere la nostra missione ed essere nuovamente al nostro fianco in occasione delle prossime Giornate FAI d’Autunno", precisa ancora Davide Usai.

La rinnovata collaborazione con il Fai per l’edizione 2024 delle ‘Giornate Fai d’Autunno’, oltre a rinsaldare lo storico sodalizio che vede la Compagnia assicurativa già Corporate Golden Donor del Fai da diversi anni, si aggiunge al più lungo e ampio percorso che l’azienda ha intrapreso per lasciare un segno ancora più concreto e tangibile sul fronte della sostenibilità. Non a caso Groupama ha dato vita al programma di Sostenibilità 'Care' attraverso il quale si impegna ad attivare progetti e attività di supporto alla cultura, alla formazione, all’educazione, all’ambiente e più generale alla società e al benessere di ognuno, nonché allo sviluppo di prodotti e servizi che siano sempre in linea con gli obiettivi di sostenibilità della Compagnia assicurativa.

In quest’ambito, in aggiunta alla già citata collaborazione con il Fai, sono stati realizzati progetti come 'Giochiamo d’anticipo', il percorso dedicato all’educazione alla prevenzione dei rischi e alla cultura assicurativa promosso presso le scuole Secondarie di Primo Grado, ‘The Life Savers Program’, l’iniziativa globale della Compagnia che ha sensibilizzato oltre 150.000 persone in tutto il mondo, sul valore del primo soccorso e sull’importanza dei 'gesti' che possono contribuire a salvare la vita delle persone, la collaborazione con la Fondazione Feltrinelli per accendere i riflettori sulle sfide più critiche della contemporaneità e con Treedom attraverso un progetto che coinvolge i neo assunti della Compagnia, prevedendo la possibilità di piantumare un albero per contribuire alla formazione della 'Foresta Groupama' in Tanzania.