Cultura, al via XII edizione Giornate FAI d’Autunno in collaborazione con Groupama Assicurazioni

Nel cuore dell’Università La Sapienza di Roma, si è tenuta la presentazione delle “Giornate FAI d’autunno”, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi, che quest’anno è stata resa possibile anche grazie al supporto di Groupama Assicurazioni, prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i principali player nel settore assicurativo del nostro paese. La compagnia assicurativa contribuisce per la prima volta al sostegno dell’evento di piazza, in agenda i prossimi 14 e 15 ottobre, che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese e che vedrà coinvolte 350 città italiane, permettendo al pubblico di 'meravigliarsi' di fronte a 700 "tesori" di storia, arte e natura.