“Il titolo di quest’anno “la meta sognata”, in che modo raggiungerla dovremo sperimentarlo”. Sono le parole dell’assessora alla cultura e al progetto Via Francigena del Comune di Fidenza, a margine della presentazione della 4a edizione del 'Francigena Fidenza Festival', in programma dal 11 al 14 aprile. La presentazione è avvenuta a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuta anche la cerimonia per il conferimento del premio giornalistico 'Francigena Fidenza Award’.