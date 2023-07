Cultura, Ferraris (Gruppo FS): “Roma-Pompei in meno di due ore con Frecciarossa”

“Questo collegamento diretto da Roma a Pompei ci permette di arrivare in meno di due ore in uno dei siti archeologici più famosi al mondo, utilizzando il mezzo che è espressione della miglior della tecnologia che abbiamo qui in Italia, il treno Frecciarossa”. Queste le parole di Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, a margine della presentazione del nuovo servizio ferroviario ‘Frecciarossa Roma-Pompei’, nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e Ferrovie dello Stato Italiane, svoltasi presso il Ministero della Cultura. Il primo treno che percorre questa tratta partirà domenica 16 luglio alle ore 8.53 dalla Stazione Termini.