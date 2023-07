Cultura, Morgagni (Bper Banca): "Siamo scintilla che dà vita a qualcosa di importante per il territorio"

"Bper Banca dove tutto può avere inizio. Ci piace pensarci come una scintilla che scatena qualcosa che prende vita; essere un acceleratore di appuntamenti e momenti importanti per il territorio. Ci piace l'idea di portare vita in questa Piazza dei Mercanti, un gioiello inestimabile della città”. Così Serena Morgagni, direttore Comunicazione Bper Banca, a margine della presentazione a Palazzo Marino a Milano de “Le sere dei Mercanti”, iniziativa promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Bper Banca e Anteo. Un programma di eventi musicali, cinematografici, e spettacoli, con l’obiettivo di rendere Piazza dei Mercanti il luogo perfetto per un’estate all’insegna della cultura.

“Bper offrirà gratuitamente alla cittadinanza delle pre-serate di musica, concerti, incontri con autori, per diffondere tanta cultura e tanta voglia di stare insieme - fa sapere Morgagni - Come banca vogliamo restituire al territorio in cui operiamo qualcosa di importante che faccia crescere la comunità e le persone e che offra momenti di valore. Ci piace l'idea di incontrare le persone: i nostri clienti, ma non solo, anche tutti i cittadini e i turisti: chiunque passerà da Milano in queste serate estive milanesi - spiega Morgagni - avrà la possibilità di passare un momento di grande valore perché la rassegna ha uno spessore cinematografico importante”.

L’iniziativa offrirà un ampio palinsesto di cinema, spettacoli, incontri letterari, concerti, talk e iniziative del Municipio 1. "Tanta cultura, tanta voglia di stare insieme anche con un po' di leggerezza, ma sicuramente con un impegno molto serio da parte nostra, molto profondo di crescita e di vicinanza a questo territorio”, aggiunge Morgagni.

Bper Banca appoggia questo progetto anche in virtù dei valori che promuove la stessa banca, come sottolinea Morgagni: “La valorizzazione dei territori, in questo caso della città di Milano, in maniera più estesa ovviamente anche di Regione Lombardia; la valorizzazione di quello che è l'impegno sociale in questa città, la voglia di essere positivi nell’aggregazione e vicinanza alle persone, offrendo loro momenti di grande spessore culturale”.

Per il team di Bper Banca l’obiettivo è quello di restituire “Al territorio in cui operiamo qualcosa di importante, capace di far crescere la comunità e le persone, un intento sicuramente vicino alla nostra anima, al nostro modo di fare banca e di voler essere questa nuova scintilla”, conclude Morgagni.