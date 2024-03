“Si parte per una meta, ma lungo il cammino si scoprono anche cultura, arte, paesaggio, fede, motivazioni”. Sono le parole del sindaco di Fidenza, Andrea Massari, in occasione della presentazione della 4a edizione del 'Francigena Fidenza Festival', in programma dal 11 al 14 aprile. La presentazione è avvenuta a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuta anche la cerimonia per il conferimento del premio giornalistico 'Francigena Fidenza Award’.