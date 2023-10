D'Angelo (Parco archeologico): "Stiamo investendo sul territorio"

"Noi ci stiamo muovendo su diversi fronti, stiamo investendo sul territorio". Lo dichiara Tiziana D'Angelo, direttore Parco Archeologico di Paestum e Velia, intervenuta alla terza ed ultima giornata della V edizione di "'SUDeFUTURI', energie al sud tra storia e innovazione. Risorse, ostacoli e opportunità". Il meeting internazionale organizzato dalla Fondazione Magna Grecia prima nell’ottocentesca Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, poi al parco archeologico di Paestum, rappresenta un importante momento di confronto sui possibili futuri del Mezzogiorno e vede la partecipazione come media partnership del gruppo Pubbliemme–Diemmecom–LaC Network–ViaCondotti21, la collaborazione di AdnKronos e della Fondazione Pio Alferano, il patrocinio dei Comuni di Castellabate, Capaccio Paestum e del Parco nazionale del Cilento.

"Ci stiamo muovendo per un investimento sul territorio - continua D'Angelo - quindi lavoriamo costantemente con imprese del nostro territorio, con associazioni culturali. Cerchiamo di ampliare sempre più la nostra offerta di fruizione, lunedì 2 ottobre inauguriamo il nuovo spazio del museo archeologico di Paestum, stiamo lavorando per riqualificare l'ex fabbrica dei pomodori Cirio così legata al passato di questo territorio e che trasformeremo in un nuovo polo culturale e ancora stiamo lavorando per la riqualificazione di una ex galleria ferroviaria situata a 40 km da Paestum che verrà trasformata in un deposito accessibile. Tutto ciò ci consente di costruire una rete sia tra di noi che su tutto il territorio sia regionale che nazionale che internazionale".