Diego Velazquez, all'asta ritratto della regina di Spagna

Sarà in vendita il 1° febbraio 2024 da Sotheby's a New York con una stima di partenza di 35 milioni di dollari

Va all'asta il ritratto di Isabella di Borbone, regina di Spagna, dipinto dal grande artista spagnolo Diego Velázquez (1599-1660): sarà in vendita il 1° febbraio 2024 da Sotheby's a New York con una stima di partenza di 35 milioni di dollari. "E' l'opera più importante di Velázquez arrivata sul mercato da mezzo secolo a questa parte", ha annunciato oggi la casa d'aste. L'ultima volta che un ritratto di Velázquez di questo calibro è stato messo all'asta fu nel 1970, quando il suo Juan de Pareja venne venduto per 2,3 milioni di sterline, quasi triplicando il precedente record mondiale.

Dipinta in un momento di svolta nella carriera di Velázquez, la tela alta due metri raffigura la regina Isabella di Spagna (conosciuta prima del matrimonio con Filippo IV come Elisabetta di Francia), figlia di Enrico IV di Francia e della sua seconda moglie, Maria de' Medici. Raffigurata ventenne, si presenta con sicurezza in uno sfolgorante abito nero di corte; l'abbigliamento, la posizione e l'espressione pudica rafforzano il suo status imponente. In quel momento era all'apice dei suoi poteri: una regina amata e rispettata, ampiamente ammirata per la sua prontezza di spirito, la sua intelligenza e il suo spirito generoso.

Dato lo status del suo personaggio, il dipinto ha anche una provenienza illustre. Fu appeso per molti anni al palazzo del Buen Retiro di Madrid, come pendant del ritratto di Filippo IV in nero di Velázquez, ora al Museo del Prado. Dopo l'invasione napoleonica della Spagna nel 1808, fu portato in Francia, dove fu esposto nella galleria spagnolo del Louvre fino alla caduta di re Luigi Filippo dal potere nel 1838. Fu poi venduto al banchiere d'affari e noto collezionista di libri Henry Huth, che lo appese a Wykehurst Park nel Sussex, in Inghilterra, e nella cui famiglia rimase fino alla vendita nel 1950, l'ultima volta che fu messo all'asta. Dal 1978 è nella collezione privata degli attuali proprietari.

Prima della sua vendita a New York il 1 febbraio 2024, il ritratto "Isabella di Borbone, regina di Spagna" sarà esposto nel Regno Unito per la prima volta dopo mezzo secolo, presso le Gallerie di New Bond Street di Sotheby's dal 1° al 6 dicembre. La mostra, gratuita e aperta al pubblico, presenterà anche un raro dipinto riscoperto di Rembrandt, oltre a opere di spicco di artiste del XVII e XVIII secolo, tra cui Elisabeth-Louise Vigée Le Brun, la cui affascinante storia di vita è tracciata in una serie di opere intime e al tempo stesso splendide, guidate da un eccezionale autoritratto che si colloca tra i più grandi risultati dell'artista.