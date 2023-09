Digitale, Cividale del Friuli ospiterà l’IgersMeet e l’Assemblea IgersItalia 2023

L’edizione 2023 dell’IgersMeet Nazionale e della XI Assemblea IgersItalia (l’Associazione nazionale che riconosce e rappresenta gli appassionati e i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali) quest’anno si terranno a Cividale del Friuli, da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023.

Insieme all’agenzia Adnkronos, partner anche di questa edizione, 80 tra fotografi, videomaker, blogger e content creator provenienti dalle community locali e regionali di tutta Italia si incontreranno nella splendida Cividale del Friuli per raccontarla attraverso la produzione di contenuti visuali. Oltre a produrre un live storytelling, i contenuti saranno poi condivisi sui canali social dei partecipanti, mettendo al centro dell’attenzione del mondo social la citttà friulana e le sue bellezze, grazie a un bacino complessivo di oltre 1.100.000 followers.

L’IgersMeet Nazionale e l’Assemblea IgersItalia rappresentano ormai da 11 anni un fondamentale appuntamento annuale finalizzato alla promozione territoriale, turistica e culturale per realtà locali, regionali ed enti turistici italiani che credono nel valore della comunicazione digitale e nelle potenzialità che i social e il web possono offrire in termini di social media marketing e destination marketing.

Questa edizione sarà arricchita anche da una Longobard Experience grazie alla presenza dell’Associazione Italia Longobardorum con cui IgersItalia ha formalizzato un’importante partnership volta alla promozione del patrimonio culturale longobardo in Italia di cui, proprio a Cividale del Friuli, sono presenti il Complesso Episcopale e Mucris, il tempietto Longobardo noto anche come Oratorio di Santa Maria in Valle e il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli (Man).

Gli appuntamenti a Cividale del Friuli saranno strutturati in tre intense giornate che avranno come obiettivo la promozione del patrimonio artistico, culturale, naturalistico e enogastronomico del territorio.

Venerdì 22 si terrà l’Assemblea dei soci nella splendida cornice del Complesso Monumentale di San Francesco con i saluti istituzionali, seguita da una cena a base di prodotti tipici del territorio alla vigna del Monastero di Santa Maria in Valle, ammirando il paesaggio naturale del fiume Natisone che vi scorre davanti.

Sabato 23 continuerà il racconto di Cividale del Friuli attraverso 5 tour che permetteranno di documentare il territorio: Longobard Experience, visita guidata ai Musei cividalesi che fanno parte del sito Unesco 'I Longobardi in Italia. I luoghi del potere' (568-774 d. C.); Tempietto Longobardo e Monastero di Santa Maria in Valle; Museo Archeologico Nazionale; Museo Cristiano e Tesoro del Duomo.

Domenica 24 settembre si svolgerà una caccia al tesoro Fotografica per le vie del Centro storico e tra i banchetti del Baule Del Diavolo, il celebre mercatino dell’usato e dell’antiquariato che si tiene a Cividale la quarta domenica di ogni mese.