Dubai Design Week 2023: all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità

Uno degli elementi chiave del programma di quest'anno saranno le installazioni all'aperto su larga scala, con un focus su come il design, la scienza e la tecnologia possono convergere per recuperare i materiali del passato

La Dubai Design Week torna per la sua nona edizione, dal 7 al 12 novembre, con un programma che si evolve e si espande per celebrare il design in tutte le sue forme. L'evento si conferma come il più grande ed importante della regione e quest'anno si prevede che attrarrà più di 150.000 visitatori. La Dubai Deisgn Week ospiterà una vasta gamma di attività, tra cui mostre, pop-up, talk, workshop e altri progetti innovativi.

Uno degli elementi chiave del programma di quest'anno saranno le installazioni all'aperto su larga scala, con un focus su come il design, la scienza e la tecnologia possono convergere per recuperare i materiali del passato, così come immaginare nuove forme che favoriscono pratiche sostenibili con interventi pubblici immersivi realizzati con materiali come foglie di palma, zucchero e polpa di carta, con l'architettura stampata in 3D in primo piano.

Tra le installazioni più interessanti segnaliamo quella di FabPub, una joint venture tra Mamou-Mani Architects e Therme Group che presenterà l'Altostrata, un padiglione architettonico stampato in 3D, realizzato con PLA biodegradabile a base di zucchero, e pareti eco-raffreddanti realizzate interamente in spugna vegetale e un sistema modulare in polpa di carta. Gli architetti Wael Al Awar e Kazuma Yamao, di waiwai, presenteranno Urban Hadeera, un prototipo di rifugio tradizionale, utilizzando un cemento sostenibile, sviluppato grazie al loro pluripremiato progetto di ricerca Wetland Lab.

L'evento clou della Dubai Design Week è Downtown Design, che si prepara alla decima edizione presso il d3 Waterfront Terrace (8-11 novembre 2023). Riconosciuta come la fiera di design leader nel Medio Oriente, presenta le ultime collezioni delle aziende, prodotti innovativi, installazioni ed eventi.

Per tutta la settimana, una serie di mostre presenteranno le ultime novità del design, tra cui segnaliamo: la mostra annuale dei designer degli Emirati Arabi Uniti, curata da Fatma Al Mahmoud e sostenuta da Dubai Culture, che ancora una volta metterà in evidenza il lavoro dei nuovi talenti emergenti con 100/100 Best Arabic Poster, che presenterà una serie di manifesti che mirano a documentare la cultura visiva del mondo arabo; il Royal College of Art di Londra presenterà invece progetti che esplorano la sostenibilità, il design e le tecnologie emergenti legate a temi quali il tessile, la sanità, le infrastrutture e il recupero degli ambienti; oltre ad altre presentazioni che illustreranno i progetti più innovativi degli studenti, una biblioteca di materiali e opere di studi di architettura emergenti e affermati.

Tornando al programma di quest'anno, Abwab è invece la piattaforma per i giovani designer provenienti da tutto il Medio Oriente, Nord Africa e Asia del Sud. La commissione principale del festival 2023 è stata assegnata all'architetto e fondatore dello studio di design Mula, Abdalla Almulla.

Il concorso di design della Dubai Design Week, Urban Commissions, ritorna quest'anno invitando designer e architetti a proporre mobili da esterno innovativi nel settore pubblico, con un approccio al design responsabile. Il vincitore, sarà svelato alla Dubai Design Week 2023, ed è stato selezionato da una giuria di esperti nel campo del design.