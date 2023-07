Emanuela Fontana con 'la Correttrice' riscopre la editor segreta dei 'Promessi sposi

"Una bambinaia esperta di libri?" Con la domanda del marchese D'Azeglio inizia l'avventura di Emilia Luti , 'La correttrice' del libro di Emanuela Fontana , romanzo storico dedicato all'editor segreta di Alessandro Manzoni. E' tramite il genero e appartenente alla cerchia degli intimi anche dopo la morte di Giulietta, prima figlia di don Alessandro, che il grande scrittore viene a contatto con la giovane fiorentina divenuta nel frattempo la 'tata' della sua nipotina, la piccola Rina.

Nel volume edito da Mondadori, già nella terna finalista del Premio Manzoni al Romanzo Storico, Emilia Luti fa così ingresso nella casa dell'autore dei 'Promessi sposi'. Il romanzo ha avuto successo ma Manzoni non è soddisfatto, vuole rivederne completamente la lingua perchè diventi più vicina al fiorentino e di fatto a una lingua comune di tutti gli italiani; sottopone qualche frase alla giovane bambinaia e finirà che Luti diventa una vera 'correttrice di bozze' di pari passo con la sua vita familiare nell'entourage dello scrittore.

Una storia romanzata ma creata sulla base di una vicenda vera, finora rimasta nell'ombra e che mostra il lato più umano dello scrittore che gli italiani conoscono dai banchi di scuola. Anche per questo le presentazioni di 'La correttrice', due ristampe in un mese, sono spesso affollate. Di certo "il pubblico - spiega all'Adnkronos Emanuela Fontana - è incuriosito sia da Emilia Luti, di cui nessuno aveva sentito parlare (nemmeno io prima di imbattermi in lei) sia da questo nuovo Manzoni, che le si rivolge con ironia e gioco dai bigliettini che sono arrivati a noi. In realtà l’ironia era il tratto fondante della complessa personalità di don Alessandro. Ironia e fede erano i suoi sostegni: si prendeva in giro davanti agli altri costantemente, a proposito della propria balbuzie, del romanzo, che qualche volta chiamava cantafavola, o tiritera, addirittura nelle lettere accennava alle sue crisi convulsive, che non nascondeva".

"Non nascondeva niente, o quasi niente, di sè - prosegue l'autrice - come del resto ha fatto con i personaggi dei 'Promessi Sposi'. Le persone rimangono sorprese quando racconto che il ritratto dell’Hayez, il più famoso, fu dipinto quando Manzoni aveva da poco perso la figlia e da lì a poco avrebbe perso la madre. Quel viso triste, malinconico, ci ha lasciato un immagine in cui non compare sorriso e non compare ironia".

Il ruolo di una giovane donna nella versione più diffusa del romanzo fondante della letteratura italiana è stato fin qui praticamente sconosciuto. Come è venuta a contatto con questo personaggio? "Nel momento in cui avevo deciso di passare del giornalismo all’insegnamento, mi sono trovata a studiare un manuale di storia della lingua italiana per sostenere un esame integrativo alla mia laurea. In quel testo, del professor Claudio Marazzini, si parlava dei 'quesiti di Alessandro Manzoni a Emilia Luti' e si mostravano alcuni bigliettini della loro corrispondenza".

"In realtà - prosegue Fontana - il lavoro di Emilia e don Alessandro fu soprattutto orale, corressero il romanzo fianco a fianco. Non sono più riuscita a togliermi dalla mente l’immagine del grande scrittore e della ragazza chini a correggere il grande romanzo. Volevo raccontare quel viaggio insieme, attraverso i dubbi e il confronto sui grandi temi universali dei 'Promessi Sposi', per raccontare la storia di una donna dimenticata e l’umiltà del più grande scrittore che si affidava a una bambinaia per cercare una lingua unita, comune. Era questo lo scopo della riedizione del romanzo e forse l’obiettivo più alto della sua vita".