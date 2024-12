“Mi occupo di cronache da sempre, ho raccontato le periferie romane, la criminalità di Roma e di Napoli. Sono partita così, quindi per me è il completamento di un percorso” queste le parole della giornalista Francesca Fagnani durante la XXXVIII Edizione del Premio Laurentum dove ha ricevuto il “Premio Coraggio nel Giornalismo” per il suo libro ‘Mala Roma Criminale’.