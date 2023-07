Fotografia, 'Ritratti del Sud': da Dario Brunori a Gerardo Sacco

Il primo luglio, in occasione dell'inaugurazione della XX edizione del Festival "Corigliano Calabro Fotografia", la fotografa calabrese Eliana Godino presenterà in anteprima il suo nuovo libro fotografico "Ritratti del Sud - Storie, Volti, Eccellenze di Calabria". Una raccolta di ritratti e storie di 35 Calabresi famosi per i loro talenti. Talenti che, spesso, li hanno portati lontani dall’Italia e dalla Calabria.

Nelle pagine del volume scorrono tanti volti: da Sandra Savaglio a Dario Brunori, da Rino Gattuso a Santo Versace, da Gerardo Sacco a Pina Amarelli. Artisti, scrittori, imprenditori. Un viaggio emozionale di tre anni, che ha portato la giovane fotografa calabrese a macinare chilometri all’inseguimento dei personaggi da ritrarre. La presentazione del libro sarà accompagnata dal vernissage di una mostra dedicata al progetto. Trentacinque ritratti saranno esposti durante tutta la durata del Festival.

Eliana Godino, fotografa per passione e professione, si è formata all’Accademia di Belle Arti di Roma, già prima di cominciare il suo percorso di studi ha sviluppato una vera e propria mania per le macchine fotografiche e per i volti. Dal 2015 ha aperto la sua agenzia di grafica e il suo studio fotografico nel suo paese di origine, Santa Sofia d’Epiro (Cs).

Eliana ha scelto di restare, nonostante i pareri contrastanti dei suoi coetanei, e consapevole di pro e contro della vita in un piccolo borgo. Una forza inspiegabile l’ha sempre riportata a casa, nonostante le esperienze al di fuori della sua terra.

“Ritratti Del Sud” è il suo tributo alla Calabria che lotta quotidianamente, cercando di dimostrare sempre qualcosa in più degli altri, svantaggiata da stereotipi e pregiudizi. Una terra questa volta valorizzata da intelligenze brillanti e coinvolgenti. Una terra da rivalutare anche grazie alla testimonianza attiva di questi figli illustri.

Il libro è edito da Rubbettino e sarà disponibile in libreria e online a partire dal 1° luglio, oltre che presso il Festival di Corigliano.