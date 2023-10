''Siamo di fronte ad una gravissima emergenza. Non ci accorgiamo più del livello di violazione dei diritti fondamentali che la democrazia subisce da un uso distorto del potere mediatico. Esiste una questione pregiudiziale che in uno Stato di diritto viene prima della valutazione del fatto''. Così, in una intervista rilasciata al quotidiano 'Il Dubbio', il giornalista e scrittore Alessandro Barbano sui fuorionda del giornalista Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, trasmessi da 'Striscia la notizia' e l’arresto in diretta di Silvana Saguto, ex presidente della sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo.

Argomenti che riaccendono il dibattito sul modo di fare giornalismo nel nostro Paese che spesso confligge con il rispetto del diritto alla riservatezza e con la tutela della dignità delle persone, scrive 'Il Dubbio'. ''Siamo noi le vittime di quella violazione, che offende la dignità di una democrazia liberale, colpita nella sua privacy'', aggiunge Barbano. Secondo il giornalista ormai siamo in una ''democrazia giudiziaria-mediatica''.

Direttore Barbano che ne pensa della pubblicazione da parte di Striscia la notizia del fuorionda dell’ex compagno della premier Meloni? ''Siamo di fronte ad una gravissima emergenza - dice - Non ci accorgiamo più del livello di violazione dei diritti fondamentali che la democrazia subisce da un uso distorto del potere mediatico. Esiste una questione pregiudiziale che in uno Stato di diritto viene prima della valutazione del fatto''.

Secondo lei la famiglia Berlusconi ha voluto lanciare un messaggio alla premier? ''Mi rifiuto pregiudizialmente di fare una valutazione dietrologica sul ruolo della famiglia Berlusconi in questa vicenda'', sottolinea Barbano a 'Il Dubbio'. Antonio Ricci ha detto di aver fatto un favore alla premier. Che ne pensa? ''Quest’affermazione racconta un delirio totalitario di onnipotenza che si commenta da sé - aggiunge - Ricci vuole spiegarci che l’utilità sociale del fuorionda sta nell’aver fatto sapere alla premier che viveva con un uomo inadeguato. E allora perché non applicare su larga scala questo 'nobile' intento, istituendo un’Authority del Grande Fratello e nominandolo presidente?''.

''Immagini quanti utili divorzi. Senonché Ricci crede di essere un moralista, in realtà non è che un modesto tecnocrate - continua il giornalista - Quella che a lui sembra la massima espressione dell’esercizio della moralità - e quindi del fine - non è altro che l’epifania senza controllo del mezzo. Lui crede di adempiere a uno scopo qualitativo, in realtà reagisce a uno stimolo quantitativo. Ha detto che ha deciso di diffondere le battutacce di Giambruno dopo aver letto un’intervista su 'Chi' che lo santificava. È una giustificazione che si dà a posteriori. La verità è che lui esiste in quanto veicola ciò che raccoglie. È simile a un anello di silicio di un circuito tecnologico fuori controllo. Perciò pericoloso''.