Gli Hard Rock Cafe festeggiano il compleanno di Freddie Mercury

Il 5 settembre gli Hard Rock Cafe di tutto il mondo festeggiano il compleanno di Freddie Mercury, nato a Zanzibar nel 1946, con una serata musicale che vuole omaggiare l’eredità artistica e culturale che ci ha lasciato un’autentica leggenda della musica. Anche gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia celebrano la storia e la musica del frontman del gruppo rock più amato di tutti i tempi, con una programmazione musicale live dedicata interamente ai suoi successi e a quelli della sua band.

Nel Cafe di Via Brunelleschi a Firenze la sera del 5 settembre a partire dalle 21.00, si potrà assistere allo spettacolo dei Killer Queen, la prima cover band in Europa, attiva dal 1995, composta da alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina e riconosciuta da We Will Rock You (Official Italian Queen Fan Club) come "tribute band ufficiale" per l'Italia. I Killer Queen propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e sulla qualità dello spettacolo proposto. Sono stati la band di Kerry Ellis nel 2012 e nel 2015 all’Arena di Verona si sono esibiti come band di supporto al chitarrista Brian May.

A Roma, il giorno del compleanno di Freddie si esibiranno dalle 21.30 alle 23.30 i Queen Rocks. La loro passione smoderata per il quartetto inglese, che risale ai tempi dell’adolescenza, li ha portati ad interpretare il più fedelmente possibile le performance, tanto che strumentazione ed amplificazione sono simili agli originali e le esecuzioni sono studiate nel minimo dettaglio. Il frontman della tribute band è Andrea Prestianni, musicista che ha partecipato all'edizione di X Factor del 2015, dotato di una grande potenza vocale ed una straordinaria capacità interpretativa.

A Venezia, invece, dalle ore 21.00 alle 23.00 la serata sarà animata dalla Victoria Queen Tribute Band, con uno spettacolo visivo dinamico e coinvolgente, accompagnato da costumi stravaganti dal look teatrale e deciso. Star della serata Manolo Soldera, che con la sua maestria vocale ha affiancato artisti di fama internazionale come Anastacia, Al Jarreau, Dolores O’Riordan, Tony Hadley e calcato palchi come Sanremo e Festival Show. Uno spettacolo da non perdere, che già lo scorso anno ha visto un gran successo di pubblico.

Per l’occasione, nei Cafe di Firenze e Venezia sarà valida la formula speciale Cena con Concerto prenotabile online, con menù dedicato e la possibilità di assistere alle performance musicali.

Per prenotarsi al concerto e alla cena, consultare i seguenti link: Firenze - Speciale pacchetto cena con concerto prenotabile al link https://shop.link2ticket.nl/S/Event/A1hXcUMFfVpKVg/A1hXcUMEfl5CWw?fbclid=IwAR3yxBaz37HW5N94y7dhkQ7mZzkAhWdp_wQHihrX_fXLj6dJM28POwCknvA. Tel. 055-277 841; Roma - Cena con menù alla carta e concerto prenotabili al link https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/. Tel. 06-4203 0501; Venezia - Speciale pacchetto cena con concerto prenotabile al link https://shop.link2ticket.nl/S/Event/A1hXcUMFfFlEUg/A1hXcUMEfl9EVw. Tel. 041-522 9665.