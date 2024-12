Il Genio di Picasso a Palazzo Reale di Palermo

Presentata alla Fondazione Federico II di Palermo, la mostra dedicata a Pablo Picasso, dal titolo, “Celebrating Picasso”, comprendente 84 opere, fotografie e una sezione video, per raccontare sia l’artista che l’uomo. Con questo evento, il Presidente Gaetano Galvagno, tessendo relazioni internazionali con i maggiori musei internazionali, continua nell’opera di rendere sempre più, Palermo, polo culturale per dodici mesi l’anno, in modo da attrarre sia pubblico che ricadute economiche per l’intera Sicilia.