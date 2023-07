Il Libro Possibile torna con una sezione tutta in inglese con Sassoon, Rosa, Hrafnasson

La 22esima edizione de Il Libro Possibile 2023 dal 5 all'8 luglio a Polignano a Mare (Bari) e dal 18 al 22 a Vieste (Foggia) si veste di positività nel tema 'Penso Positivo' ispirato alla canzone di Jovanotti di 30 anni fa per trattare di futuro attraverso diritti, clima e legalità con le opinioni di circa 250 ospiti nazionali e internazionali di diversi campi del sapere. "Vogliamo ribadire il senso di comunità che il nostro festival ha creato nel nostro territorio e non solo - commenta Rosella Santoro, direttrice artistica del festival - attraverso la pluralità dei punti di vista di tutti i relatori che vogliamo mantenere sempre salda per far trarre al pubblico le proprie personali conclusioni. Si parlerà di diritti, difesa di valori quali solidarietà e fratellanza, e cercheremo insieme una strada perché possano essere tradotti in azioni". Il festival si suddivide nelle sezioni Special English Edition, Etica e Psiche, Economia, Legalità, Donne, Maternità e Famiglie Omogenitoriali, Narrativa, Saggistica e Attualità, Scienza, Clima e Ambiente, Società, Cultura Pop, Spazio Giovani Lettori, 'Premio Libro D'Artista' (prima edizione).

Tra i relatori, spicca il nome di Vittorio Sgarbi, sottosegretario di Stato alla Cultura, habitué del festival con le sue lectio magistralis. Presenterà il suo libro 'Scoperte e rivelazioni' sulle ultime opere d'arte scoperte attraversando l'Italia da Catania a Bolzano. "Il Libro Possibile evoca anche nella scelta della denominazione, che è quella della possibilità non dell'obbligo, la forza del libro come scelta, desiderio, volontà di piacere - fa notare Sgarbi alla presentazione del festival - Quello che avevo immaginato per Milano e Torino, l'unione tra due città per uno stesso festival del libro, è accaduto tra Polignano e Vieste. Lodo il fatto che siano un'unica entità e abbiano allargato le serate a nove". Sul piano delle istituzioni, sono molti i politici del presente e del passato all'appello. A cominciare dalla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella che porterà il suo libro 'Una famiglia radicale' per Rubettino. Ci saranno anche il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto con Giovanni Melillo, capo della procura nazionale antimafia e antiterrorismo che discuteranno di 'Riforma della giustizia e obiettivi Pnrr'. Parteciperà pure il presidente del Senato Ignazio La Russa per un intervento sulle sfide del domani e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Vieste. E poi il senatore Pier Ferdinando Casini, gli ex sindaci di Roma, Francesco Rutelli e Walter Veltroni, il governatore del Veneto, Luca Zaia e il portavoce del presidente Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, che presenteranno i loro libri.

Si parlerà di clima e ambiente con il geologo Mario Tozzi che illustrerà la sua ultima fatica 'Perché il clima sta cambiando' per Einaudi Ragazzi. "Vengo al festival da tanti anni ormai e una sua caratteristica importante è la creazione di una sorta di cenacolo culturale perché il pubblico può incontrare gli autori e parlarci - racconta Tozzi - Al discorso ambiente si darà un taglio un po' diverso nella chiave del penso positivo. Da un lato le emergenze ambientali sono reali e dall'altro discuteremo sulle possibilità per venirne fuori. Gli aspetti climatici e ambientali saranno importanti nella vita sociale ed economica del futuro. Siamo ancora in tempo per fare delle cose che permettano di non perdere le fette di benessere che abbiamo guadagnato". Oltre allo scienzato, ci saranno l'avvocato e ricercatore Paolo Donadoni, il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci e tanti altri.

La novità di quest'anno è quella delle cinque serate a Vieste con quella del 18 luglio interamente dedicata agli incontri solo in lingua inglese. La serata è fatta ad hoc per i turisti stranieri numerosi durante l'estate sulla costa del Gargano. Presenti lo scrittore e saggista britannico Donald Sassoon con una lectio magistralis su 'Globalization of Capitalism'; il direttore di WikiLeaks, Kristinn Hrafnasson e la giornalista Stefania Maurizi che collabora con loro dal 2009 per la pubblicazione di tutti i documenti segreti; il top manager a capo della strategia Metaverse in Europa per la multinazionale Accenture, Nick Rosa. Il professore di strategia e sostenibilità alla University College di Londra, vicedirettore della Ucl School of Management della capitale inglese e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Paolo Tarocchi interverrà nell'incontro per la sostenibiltà ambientale 'La sostenibile leggerezza del futuro - The bearable lightness of future". Gli altri ospiti sono lo scrittore spagnolo Ferdinando Aramburu, con il suo libro 'Figli della Favola' vincitore del Premio Strega Europeo 2018 con 'Patria', la reporter messicana Anabel Hernandez, pluripremiata per le sue inchieste sui narcotrafficanti, il prosatore, saggista, drammaturgo, poeta, traduttore e critico cinematografico macedone Zharko Kujundjiski.

Nella sezione della narrativa ci saranno Erri De Luca con 'Le regole di Shangai' per Feltrinelli in cui parla di accoglienza e della sacralità dell'ospitalità, lo sceneggiatore di 'Mare Fuori' e 'The Young Pope', Peppe Fiore, con il romanzo 'Gli Innamorati' per Einaudi, la giornalista Carmen Lasorella con il suo primo romanzo 'Vera e gli schiavi del terzo millennio' per Marietti, una storia di sentimenti e immigrazione. Nel campo saggistica sarà ospite il direttore de La Repubblica, Maurizio Molinari, con 'Il ritorno degli imperi' per Rizzoli che analizza il contesto geopolitico internazionale e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, con 'Scemi di guerra' per Paper First, un diario sugli eventi drammatici dell'Europa dell'Est in contrapposizione con lo scenario politico italiano. Animeranno Cultura Pop il giornalista Gigi Marzullo, il wedding planner e conduttore tv Enzo Miccio, il conduttore e opinionista Andrea Scanzi, il comico Dario Vergassola. La moglie di Gino Strada, Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di Emergency, racconterà il suo libro 'Diario di un sogno possibile' per Feltrinelli Kids. Per i giovani lettori si terrà una serata dedicata a Geronimo Stilton. L'intero programma degli ospiti è disponibile su libropossibile.com