Il primo capolavoro di Tiziano all'asta a Londra

Dopo essere stato di proprietà di duchi, arciduchi e imperatori del Sacro Romano Impero, saccheggiato da Napoleone e rubato alla fine del XX secolo, ora è messo in vendita da Lord Bath e dagli amministratori fiduciari della residenza aristocratica britannica di Longleat House: per la prima volta dopo oltre 145 anni, il capolavoro giovanile di Tiziano (Pieve di Cadore 1485/90-1576 circa Venezia) dal titolo "Riposo durante la fuga in Egitto" sarà il protagonista dell'asta 'Old Masters Part I' di Christie's a Londra il 2 luglio.

Agli acquirenti viene offerta la rarissima opportunità di entrare a far parte del prossimo capitolo della straordinaria storia di questo quadro leggendario: il dipinto è stimato 15.000.000 - 25.000.000 sterline (circa 17,4-29,1 milioni di euro). Una delle ultime opere religiose dei celebri primi anni dell'artista veneto a rimanere in mani private, il quadro è passato attraverso alcune delle più grandi collezioni d'Europa ed è stato messo all'asta da Christie's l'ultima volta nel 1878, prima di entrare nella collezione di Longleat House.

L'elenco delle provenienze illustri di questo dipinto ad olio su tela d 46 x 62,9 cm. inizia con la sua prima documentazione nella collezione del mercante veneziano Bartolomeo della Nave (1571/79-1632), descritto nel 1629 come "mercante da droghe", le cui attività si concentravano sul commercio delle spezie. L'inventario di Della Nave rivela una collezione sorprendente, che difficilmente poteva essere eguagliata nella Venezia del suo tempo e che comprendeva non meno di quindici opere di Tiziano, tra cui La Madonna zingara del 1511 circa, la Violante del 1510-15 circa, la Ninfa e il pastore del 1570 circa (tutti a Vienna, al Kunsthistorisches Museum) e il capolavoro maturo dell'artista del 1565-76, La morte di Atteone, ora alla National Gallery di Londra. Nel 1636, nell'inventario di della Nave, il quadro di Longleat era valutato 200 sterline, il doppio rispetto alla Morte di Atteone, il che suggerisce che le prime opere di Tiziano erano più apprezzate delle loro controparti successive.

Attraverso il fratello di Bartolomeo, Andrea della Nave, e Basil Feilding, II conte di Denbigh, ambasciatore di Carlo I a Venezia, la maggior parte della collezione fu acquistata in blocco dal cognato di quest'ultimo, James, primo duca di Hamilton, e inviata in Inghilterra. Dopo l'esecuzione di Hamilton da parte del Parlamento nel 1649, la collezione fu venduta all'arciduca Leopoldo Guglielmo d'Austria, governatore dei Paesi Bassi dal 1647 al 1656.

Il quadro compare nel pannello di rame di Teniers raffigurante L'arciduca Leopoldo Guglielmo nella sua Pinacoteca di Bruxelles (Madrid, Museo del Prado), dove è raffigurato appeso insieme ad altre opere di Tiziano acquisite dalla collezione di della Nave, tra cui la Ninfa e il Pastore, Violante, e il suo Cristo e la donna presa in adulterio, 1511 circa (Vienna, Kunsthistorisches Museum), una tavola incompiuta di cui il giovane Anthony van Dyck aveva fatto uno schizzo durante la sua visita alla collezione del mercante veneziano nel 1622.

Il quadro di Tiziano rimase nella collezione imperiale - passando per discendenza da Carlo VI, Sacro Romano Imperatore (1685-1740), a Maria Teresa (1717-1780), Arciduchessa d'Austria e Regina d'Ungheria e Boemia, a Giuseppe II, Sacro Romano Imperatore (1741-1790) - e fu trasferito al Palazzo del Belvedere di Vienna entro il 1781, dove fu saccheggiato dalle truppe francesi nel 1809 per essere destinato al Musée Napoléon. Successivamente fu di proprietà di Hugh Andrew Johnstone Munro di Novar (1797-1864), proprietario terriero scozzese, artista dilettante e uno dei più importanti mecenati di Turner. Munro formò una celebre collezione che comprendeva la Lucrezia di Rembrandt (Washington, National Gallery of Art), la Visione di Sant'Elena di Veronese (Londra, National Gallery) e almeno dieci quadri di Bonington, di cui il più bello è Una pescheria vicino a Boulogne (New Haven, Yale Centre for British Art).

Il capolavoro giovanile di Tiziano, "Riposo durante la fuga in Egitto", fu acquistato dal IV Marchese di Bath nel 1878, più di 145 anni fa. Apprezzato da più generazioni, il dipinto è balzato agli onori della cronaca nel 1995, quando è stato rubato da Longleat. Sette anni dopo, in seguito all'annuncio di una ricompensa di 100.000 sterline per informazioni che consentissero di ritrovare il quadro, è stato ritrovato nel 2002 in una borsa da trasporto nella Grande Londra, senza la cornice, da un importante investigatore d'arte dell'epoca, il defunto Charles Hill, ex ufficiale di Scotland Yard.

Da sempre considerato un capolavoro giovanile di Tiziano e generalmente datato intorno al 1510, esistono tuttavia alcune inevitabili variazioni sulla datazione precisa. Nella mostra del 2012 alla National Gallery di Londra, "Tiziano, uno sguardo nuovo sulla natura", Antonio Mazzotta, che data il quadro al 1508-9 circa, ha osservato che la figura monumentale della Vergine "prefigura altre eroine tizianesche" del periodo, in particolare quella di Giuditta come Giustizia nel frammento di affresco staccato dall'ingresso della Merceria del Fondaco dei Tedeschi, 1508 circa (Venezia, Cà d'Oro), un'importante commissione giovanile, e quella della Maddalena nel poco più tardo Noli me Tangere, 1511-12 (Londra, National Gallery).

Nella sua recensione della mostra della National Gallery del 2012, il cui fulcro era la Fuga in Egitto di Tiziano del 1506-7 (San Pietroburgo, Ermitage) Paul Hills ha elogiato in particolare il quadro di Longleat e l'uso magistrale del colore da parte dell'artista: "Il rosso della veste della Vergine, compensato dal tovagliolo [bianco], è trattato con meravigliosa ampiezza, e l'oltremare del suo mantello si diffonde sulla riva per incontrare l'ambra forte del mantello di Giuseppe, che a sua volta contrasta con il viola della sua veste. Il movimento sollecito delle figure, contrappuntato dall'inclinazione dei tronchi d'albero, è sottolineato da questo dramma del colore".

Orlando Rock, presidente di Christie's UK, ha commentato: "Questo sublime capolavoro giovanile di Tiziano è uno dei prodotti più poetici della sua giovinezza. Di provenienza impeccabile e passato per le mani di duchi, arciduchi e imperatori del Sacro Romano Impero, questo magico dipinto devozionale ha la rara notorietà di essere stato rubato non una ma due volte: la prima da Napoleone e la seconda alla fine degli anni Novanta. Siamo onorati di essere stati incaricati di portare questo dipinto importante e splendidamente osservato sul mercato di Londra il prossimo luglio".

Andrew Fletcher, responsabile globale del dipartimento Old Masters di Christie's, ha aggiunto: "Questa è l'opera più importante di Tiziano che arriva sul mercato delle aste da più di una generazione e uno dei pochissimi capolavori dell'artista rimasti in mani private. È un quadro che incarna la rivoluzione nella pittura operata da Tiziano all'inizio del XVI secolo ed è un esempio davvero eccezionale dell'approccio pionieristico dell'artista sia all'uso del colore che alla rappresentazione della forma umana nel mondo naturale, il vocabolario artistico che gli ha assicurato lo status di primo pittore veneziano a raggiungere la fama in tutta Europa durante la sua vita e la sua posizione di uno dei più grandi pittori nella storia dell'arte occidentale."

(di Paolo Martini)