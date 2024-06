Il regista di Star Wars George Lucas visita gli Uffizi

Il leggendario creatore di Star Wars, George Lucas, per la prima volta in visita alla Galleria degli Uffizi. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense ha visitato la Galleria fiorentina stamani, insieme alla sua famiglia: arrivato un museo poco prima delle 11, si è trattenuto tra i capolavori del Rinascimento per circa due ore, ammirando, in compagnia del direttore Simone Verde, in particolare le sale di Giotto, Botticelli, Michelangelo e Raffaello, la Tribuna del Buontalenti e anche, con una piccola anteprima, i nuovi spazi dedicati alla pittura fiamminga, che verranno inaugurati nelle prossime settimane.

"Sono un grande fan del Rinascimento", ha detto Lucas durante il tour. Al termine della visita il regista e produttore ha voluto anche fare tappa al Gabinetto Stampe e Disegni, per scoprire la collezione degli autoritratti degli artisti del fumetto raccolta in questi ultimi anni dalla Galleria degli Uffizi.