In Friuli Giornata regionale della Lettura 'Un libro lungo un giorno'

Oltre 100 eventi dedicati al libro in tutta la regione venerdì 31 ottobre

In Friuli Giornata regionale della Lettura 'Un libro lungo un giorno'
30 ottobre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
Oltre 100 eventi dedicati al libro domani in tutto il Friuli Venezia Giulia – da Trieste a Pordenone, da Udine a Gorizia, dall’Adriatico alla montagna in più di 50 centri della regione – e dalle prime ore del mattino alla sera, dalle scuole alle biblioteche ai centri culturali, con eventi che raggiungeranno anche le residenze della terza età: venerdì 31 ottobre il Friuli Venezia Giuliacelebra la 10/a Giornata regionale della Lettura “Un libro lungo un giorno”, promossa nell’ambito del progetto LeggiAMO 0-18 FVG di promozione della lettura. È un’esperienza pilota, la prima Giornata regionale dedicata alla lettura in Italia, rivolta a tutti per promuovere il valore della lettura.

Gli incontri abbracceranno i focus più vasti: per rileggere insieme le “Cosmicomiche” di Italo Calvino o i versi dei poeti di Gaza, per ritrovare personaggi come Pippi Calzelunghe o il Willy Wonka di Roald Dahl, per intrecciare – il 31 ottobre - le suggestioni della lettura e quelle di Halloween, attraverso storia di mistero e paura. Sul sito leggiamofvg.it è aggiornato e consultabile il palinsesto delle iniziative e tutti potranno diventare parte della galassia degli eventi, condividendo le propria letture sui social attraverso gli hashtag #unlibrolungoungiorno e #ullug.

Ambasciatori di lettura della Giornata di domani sono scrittori e scrittrici familiari al grande pubblico: Federica Manzon, Andrea Maggi, Gian Mario Villalta, Alberto Garlini, Tullio Avoledo, Mary Barbara Tolusso, Andrea Segrè, Francesco De Filippo, Odette Copat. Hanno affidato i loro messaggi ai canali social del progetto LeggiAMO, raccontando il loro libro del cuore e quello che stanno leggendo in questo periodo. Sempre sui social si trovano anche i video di giovani testimonial della lettura: gli Angeli di pordenonelegge, i volontari del festival che offriranno ai loro coetanei esperienze e consigli di lettura. Domani a Grado e a Udine venerdì si festeggeranno i 50 anni di Pimpa insieme al suo “papà” Francesco Tullio Altan, beniamino dei lettori di ogni età. Mentre a Trieste, Un libro lungo un giorno si aprirà domani alle 10, nella Sala multimediale Tiziano Tessitori del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, dove ospite d’eccezione sarà il presidente delCepell – Centro per il libro e la lettura Giuseppe Iannaccone, chiamato ad inaugurare il progetto LeggiAMO a scuola 2025/2026 che coinvolge oltre 60.000 studenti e studentesse di 2800 classi e circa 6.000 tra docenti e bibliotecari/e del Friuli Venezia Giulia. Subito dopo, alle 12 a Trieste, nella sede del Magazzino delle Idee, ancora una inaugurazione: quella della mostra fotografica LeggiAMO! Ritratti di una regione che cresce leggendo: Catturata dall’obiettivo della fotografa Alice Durigatto, una variopinta comunità di lettrici e lettori con oltre un centinaio fra docenti, bibliotecari e bibliotecarie, studentesse e studenti di ogni età e persino i volti della Giunta e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia – incluso il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – ognuno accompagnato dal libro del cuore. La sezione Tactile Go! metterà a disposizione venerdì 31 ottobre i libri tattili e gli ebook accessibili, attraverso la collaborazione con la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi: una biblioteca itinerante e inclusiva dotata di una selezione di libri tattili e d’artista.

Giornata regionale della Lettura LeggiAMO 0 18 FVG Progetto LeggiAMO a scuola Pimpa Francesco Tullio Altan Cepell Centro per il libro e la lettura
