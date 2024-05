In libreria 'Storie e fantasie' di Carlo Giacobbe, 10 fiabe per spiegare la realtà ai piccoli

Ecco come un papà spiega ai suoi bambini la vita e le cose importanti (anche cosa sia un'interrogazione parlamentare). Il libro fatto pubblicare dai figli dell'ex dirigente del Pci per ricordare il papà deceduto per Covid a giugno del 2020

Un libricino di fiabe che racconta come un papà spiega la vita ai suoi bambini tra favole e fantasia. Questo papà si chiamava Carlo Giacobbe, segretario ligure della Fgci negli anni ’70 e poi dirigente del Pci e del Pds, quindi vicepresidente della Provincia di Savona e sindaco di vado Ligure. Una raccolta di 'storie della buonanotte' che Giacobbe ha scritto tra il 1992 e il 1998 "per rendere il mondo dei suoi figli un po' più magico e insegnar loro le cose importanti (tra le quali, anche, cosa sia un'interrogazione parlamentare e una convenzione internazionale)", si legge sulla quarta di copertina, e che, dopo una prima edizione artigianale risalente al 1998, ora i figli Martina e Paolo hanno fatto pubblicare da Marco Sabelli editore, per ricordare il papà deceduto per Covid a giugno del 2020.

Il titolo è “Storie e Fantasie. Favole per stare insieme”. Giacobbe le raccontava ai figli per spiegare loro le vicissitudini della vita, quello che accadeva in famiglia, un modo per ammantare di magia gli affanni quotidiani, ma anche gli impegni politici che lo portavano lontano da casa. "Qualche anno fa decisi che era giunto il momento di risistemare questo libro, migliorarne la grafica e farlo rilegare professionalmente, pensando che potesse essere un bel regalo per papà - racconta la figlia Martina (autrice anche delle illustrazioni) nella premessa al libricino, che contiene 10 storie - E quando Papà è stato ricoverato ho capito che era arrivato il momento di lasciare da parte la pigrizia e mettermi al lavoro. Più rileggevo quelle fiabe, più mi convincevo che erano la rappresentazione perfetta del papà che voglio ricordare e dell'uomo che molti hanno conosciuto".