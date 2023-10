In libreria una 'Spettacolare' Francesca Reggiani

Protagonista con i suoi apprezzatissimi one woman show in teatro e con i suoi pezzi comici e le sue imitazioni esilaranti anche in tv, Francesca Reggiani approda ora anche sugli scaffali delle librerie con 'Spettacolare', un libro che mescola, con la sua inconfondibile chiave ironica, il racconto autobiografico e il saggio professionale. Un libro scritto a quattro mani con la figlia Enrica Accascina, promettente autrice di cinema, tv e teatro. "Enrica, che da qualche tempo mi aiuta anche negli spettacoli teatrali, con grande dono della sintesi, mi ha affiancato - racconta Francesca all'Adnkronos - con la sua visione più giovane e ritmata. Tutto è nato come un gioco tra noi, ma si è rivelata una bellissima avventura anche per raccontarle alcuni aneddoti di cui lei non aveva memoria".

Così, con sguardo intelligente e dissacratore, ma anche pieno di empatia, l'attrice ripercorre le tappe della sua vita di donna di spettacolo, fin da quando, a scuola, metteva in serio imbarazzo i suoi professori "semplicemente guardandoli in silenzio". Dal laboratorio di Gigi Proietti, al suo esordio con Fellini, alle parodie della 'TV delle Ragazze' su Rai Tre, tra cui Katia Ricciarelli, Susanna Agnelli e Sabrina Ferilli, si è sempre trattato di un genere di satira capace di cogliere gli aspetti grotteschi dell’attualità, mai superficiale e sempre attenta ai motivi profondi della comicità.

Tra le parodie del periodo della pandemia, quella della professoressa Ilaria Capua e tra quelle politiche quella di Giorgia Meloni, con la doppia intervista che la oppone a Concita de Gregorio. Nel libro "non mancano accenni alle varie nevrosi da cui tutti siamo affetti, dalla dipendenza da cellulare e social, al disastroso rapporto con il clima e l’ambiente, all’imperativo di essere fidanzate e, soprattutto, giovani". Il libro, che esce la collana Il Giullare delle edizioni La Lepre, è arricchito da alcuni Qr-code che rinviano ad altrettanti video, tratti da spettacoli di Francesca Reggiani. "Mi è sembrata un'idea molto divertente e quando me l'hanno proposta ho detto subito di sì", ammette l'attrice. Tra questi video anche la versione aggiornata dell'esilarante 'intervista doppia' a Giorgia Meloni e Concita de Gregorio.

Il capitolo finale del volume è dedicato proprio al concetto di satira, oggi sempre più alle prese con il 'politically correct', la cancel culture e i leoni da tastiera pronti a crocifiggere chiunque. "Siamo formalmente liberi di dire ciò che pensiamo, ma non ci sentiamo davvero liberi di farlo per paura di offendere qualcuno, soprattutto oggi che gli haters hanno il click pronto per criticare e condannare qualsiasi posizione si prenda: se uno dice 'viva le taglie forti' c’è l’associazione dei magri che va giù a parolacce, se uno dice 'viva i magri' c’è una quantità di persone sovrappeso che si risente. Ma non solo: tutti si offendono per tutto, e tutti hanno da criticare su tutto, anche quando non ci sarebbe nulla da dire".

Dopo l'uscita del libro, che presenterà con vari incontri in diverse città, Francesca Reggiani tornerà naturalmente sia in teatro, con due spettacoli diversi previsti in questa stagione, che in tv, è ospite in diverse puntate del nuovo programma di Serena Bortone 'Che sarà'. "La doppia dimensione del teatro e delle incursioni televisive legate alla satira sull'attualità è il mio habitat ideale", confessa.