In Mostra a Roma i 'Mondi intessuti' di

Venerdì 22 Settembre 2023 sarà inaugurata a Roma, alle ore 18.30, presso gli spazi della storica Galleria Fidia Arte Moderna, la mostra personale di Petra Scognamiglio, dal titolo “Mondi intessuti”, a cura di Giulia Linari. Saranno esposti 18 lavori dell’artista, dal ciclo dei “corpi segnici” in cui ad emergere è l’essenza della figura, la sua natura lirico-evocativa di mondi legati alla letteratura, alla storia dell’arte, e a tutto ciò che mette in risalto le forze dionisiache della vita, come potenza creativa spirituale e fisica. La direzione artistica dell’evento è affidata a Luigi D’Agostino della Samo Collection.

Petra Scognamiglio da anni si muove sul panorama artistico nazionale, con i suoi progetti legati alla pittura, al fashion design e alla storia dell’arte raccontata sul web, ed è conosciuta per questo come “art influencer” e come “ritrattista dei vip”.

“La Ragazza con l’orecchino di Petra” è il suo progetto che nasce con l’intento di raccontare la storia dell’arte in maniera semplice e talvolta ironica, attraverso dei brevi video pubblicati sui principali canali social. La mostra sarà visitabile mattina e pomeriggio (domenica esclusa), presso la Galleria Fidia Arte Moderna, di via Angelo Brunetti 49, a Roma.