Da Ken Follett, maestro della narrativa epica, arriva la storia profondamente umana di uno dei più grandi misteri del mondo: la costruzione di Stonehenge, uno dei monumenti più conosciuti e al tempo stesso carico di segreti ancora da svelare. Il suo nuovo attesissimo romanzo dal titolo 'The circle of days' uscirà in tutto il mondo il 23 settembre 2025, in edizione rilegata, trade paperback, e-book e formati audio. La pubblicazione in lingua inglese è stata annunciata oggi da Ben Sevier, presidente e publisher del gruppo Grand Central Publishing di Hachette Book Group (Nord America), e da Jon Butler, managing director di Quercus di Hachette Uk (Regno Unito). Come sempre in Italia verrà pubblicato in contemporanea mondiale da Mondadori con il titolo 'Il cerchio dei giorni'.

Riguardo il suo nuovo romanzo Ken Follett ha dichiarato in un comunicato: "Stonehenge è uno dei monumenti più iconici e riconoscibili al mondo, ma in realtà se ne sa molto poco. Come è stato costruito? Perché è stato costruito? Chi lo ha costruito? Ho raccontato in precedenza grandi conquiste umane e sono sempre stato attratto dalle storie di persone comuni che fanno cose apparentemente impossibili, e cosa c’è di più straordinario che la costruzione di questo monumento enorme? È un'impresa incredibile ed è uno dei più grandi misteri di tutti i tempi: un binomio fantastico per una storia".

Tra gli autori di maggior successo al mondo, con i suoi 37 libri tradotti in 40 lingue con più di 195 milioni di copie vendute in oltre 80 paesi (da 'La cruna dell'ago' a 'I pilastri della Terra'), il 75enne scrittore britannico ha creato come protagonista di 'The circle of days' il personaggio di Seft, un abilissimo minatore di selce, che attraversa la Grande Pianura sotto il caldo estivo per assistere ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. È lì per commerciare le sue pietre alla Fiera di Mezza Estate e per cercare Neen, la ragazza che ama. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori, e offre a Seft una via di fuga dal padre e dai suoi spietati fratelli. Joia, la sorella di Neen, è una sacerdotessa con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di Mezza Estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso, eretto con le pietre più grandi del mondo. Ma tra le colline e le foreste della Grande Pianura si preannunciano tempi difficili. La visione di Joia di un grande cerchio fatto di pietre, costruito dalle diverse tribù della Pianura, è di ispirazione a Seft che ne farà il lavoro della sua vita. Ma mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti delle foreste sono sempre più sfiduciati, e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. (di Paolo Martini)