'La geometria nascosta di Gioacchino da Fiore', il libro di Jaak Geerits presentato a Roma

È stato presentato al Centro Culturale Calabrese “Cassiodoro” di Roma il libro di Jaak Geerits “La geometria nascosta di Gioacchino da Fiore”. All'evento, svoltosi nello spazio concesso dal presidente del Centro il Cavaliere Vincenzo Cortese, sono intervenuti l‘Arcivescovo Antonio Staglianò, presidente della pontificia accademia di teologia e studioso di Gioacchino da Fiore, Giuseppe Riccardo Succurro, presidente del centro internazionale di studi Gioachimiti e il sindaco della città di S.Giovanni in Fiore Rosa Succurro. Gioacchino da Fiore fu un abate, teologo e filosofo del XII secolo, citato anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia ('il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato') e inserito nel XII canto del Paradiso tra gli Spiriti sapienti della seconda corona. Abate dell’ordine cistercense, fondò nel 1189 un nuovo ordine monastico, detto in seguito florense, che ebbe il suo primo cenobio nei pressi di San Giovanni in Fiore.

“Il pianeta oggi è minacciato da tante guerre, e forse reagire con la spinta culturale della storia e della spiritualità è la cosa giusta”, ha detto la sindaca Succurro, evidenziando l'importanza del pensiero di cui Gioacchino da Fiore è stato promotore. Mons. Staglianò ha parlato della dottrina gioachimita “come motore della storia, come forza e potenza di cambiamento delle relazioni umane anche sociali e civili”. L’evento si è poi concentrato su uno dei disegni più studiati fatti dall’abate, i “tre cerchi trinitari” che non solo rappresentano il padre, il figlio e lo spirito santo ma anche lo studio dei colori e dell’ottica. “L’ottica della luce di Gioacchino riprende sicuramente la scuola islamica di Al Hazen, di cui è venuto a conoscenza quando da Palermo è partito per andare in Terrasanta - ha spiegato Geerits - Questi studi sono stati fatti sulla base della matematica e dell’ottica e sono incentrati sul mix di colori blu, rosso e verde che messi insieme creano un colore puro: il bianco. Verde per Dio, blu per il figlio e rosso per lo spirito santo”.

Secondo lo scrittore, l’abate Gioacchino “per creare le sue figure geometriche, intuibili nei suoi disegni”, avrebbe usato anche delle formule matematiche. “Alcune di queste, credo di essere riuscito ad individuarle, come “the gold section” ovvero il raggio del cerchio, e la “squaring the circle” il cerchio all’interno del quadrato. Tutti costruiti con riga e compasso. Una figura che ho individuato sulla base di queste formule matematiche usate è la spirale, ispirata ad Archimede. Quest'ultimo infatti ha disegnato la spirale ordinaria ma anche la spirale crescente a cui Da Fiore si è ispirato per disegnare il ‘Grande drago rosso’ che a primo impatto sembra riprodurre un tornado ma raffigura un serpente che si morde la coda, un simbolo ritenuto ‘alchimista’”. Tanti altri i simboli analizzati nel corso della conferenza come “L’albero dell’umanità” e “Le ali dell’aquila" in un mix di fede, trinità, matematica e geometria che, secondo lo scrittore Geerits e gli ospiti, sono l’essenza del personaggio Gioacchino da Fiore, teologo e filosofo dell’XI secolo.